Arbeitslosigkeit weiter rückläufig: NÖ als Ausreißer im Bundestrend

37.176 Personen waren Ende April beim AMS in Niederösterreich arbeitslos vorgemerkt. Der relative Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt im April also 2,1 Prozent bzw. 782 Personen. In ganz Österreich zeichnet sich mit Ende April ein anderes Bild. Die Arbeitslosigkeit sei laut AMS Niederösterreich im Bundesdurchschnitt um 1,5 Prozent gestiegen. Nur in Niederösterreich und dem Burgenland sinke die Zahl der Arbeitslosen weiterhin.

Inklusive Schulungsteilnehmer befanden sich 46.223 Personen in Niederösterreich auf Jobsuche (-1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Der Bestand an unselbstständig Beschäftigten ist in Niederösterreich weiterhin hoch. Im April sind es 657.000 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 1,0 %. Davon waren 290.000 Frauen (+0,6 %) und 367.00 Männer (+1,3 %). „Die unselbstständige Beschäftigung steigt und die Arbeitslosigkeit ist weiter rückläufig in Niederösterreich. Die Arbeitslosenquote im Land liegt aktuell bei 5,4 % und ist somit so niedrig wie schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zeigt dies, dass wir gemeinsam mit dem AMS Niederösterreich und unseren Partnerinnen und Partnern auf die richtigen Maßnahmen setzen“, betont Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ).

Susanne Rosenkranz: "Setzen die richtigen Maßnahmen". Foto: FPÖ Niederösterreich

Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht, Alter, Branche und Region

Sowohl Frauen als auch Männer und viele ältere Arbeitskräfte ab 50 profitieren vom Rückgang der Arbeitslosigkeit im April 2023. Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen hat im April um ganze 10 Prozent bzw. 319 Personen zugenommen. Auch bei jenen Arbeitskräften im Haupterwerbsalter wurde ein leichtes Plus von 1,5 Prozent verzeichnet. Dies ist unter anderem auf Folgeeffekte der Corona-Pandemie und der Konjunkturschwäche zurückzuführen.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit betrifft alle maßgeblichen niederösterreichischen Branchen. Im Handel (-420) und im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen (-221) fällt die Arbeitslosigkeit deutlich geringer aus. Der drittstärkste Rückgang gegenüber April 2022 ergibt sich in der Warenproduktion (-163) gefolgt vom Bereich der Gebäudebetreuung und Arbeitskräfteüberlassung (-133).

Das Gros der Regionen Niederösterreichs verzeichnet weiterhin einen Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr. Spitzenreiter sind die niederösterreichischen Bezirke Baden (-11,1 %), Hollabrunn (-8,4 %), Neunkirchen (-5,1 %), Korneuburg (-5,0 %), und Bruck/Leitha (-4,7 %).

Fokus auf Fachkräfteausbildung und Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit

„Im Zuge unserer Qualifizierungsoffensive 2023 konnten heuer bereits 979 Kundinnen und Kunden eine passgenaue Fachausbildung starten. Darüber konnten im laufenden Jahr bereits 28.645 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Das sind um 7,3 % mehr als im Vorjahr“, erzählt AMS NÖ-Vizechefin Sandra Kern.

Sandra Kern leitet derzeit stellevertretend das AMS Niederösterreich. Foto: AMS NÖ, Philipp Monihart

Einen weiteren Schwerpunkt legt das AMS Niederösterreich auf die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit im Land. Mit 4.681 Personen bzw. 13,1 Prozent aller Arbeitslosen, die bereits länger als ein Jahr einen Job suchen, sei diese Zahl zwar so niedrig wie zuletzt im Jahr 2014, dennoch stelle die Langzeitarbeitslosigkeit weiterhin ein großes Problem dar. Armut der Betroffenen und ihrer Familienangehörigen, Verlust von Kompetenzen und letztlich Wohlfahrtsverluste für die gesamte Volkswirtschaft seien negative Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit.

Dank konsequenter und ressourcenintensiver Vermittlungs- und Beratungsarbeit sowie maßgeschneiderter Förderprogramme des AMS in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern konnte die Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 40 % gesenkt werden. Das ist ganz klar ein Spitzenwert in Österreich. Arbeitsmarktlandesrätin Susanne Rosenkranz und AMS NÖ-Vizechefin Sandra Kern

Nachfrage nach Arbeitskräften und Lehrlingen hoch

Die niederösterreichischen Unternehmen sind weiterhin auf der Suche nach Arbeitskräften. Ende April 2023 sind beim AMS NÖ 19.250 freien Stellen gemeldet. Das sind um 7,8 % weniger als im Rekordjahr 2022.

Am Lehrstellenmarkt zeigt sich Überangebot an Lehrstellen. Auch Ende April gibt es weit mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende. 1413 offene und sofort verfügbare Lehrstellen stehen 669 Lehrstellensuchenden gegenüber.