Auch in NÖ steigen die Arbeitslosenzahlen

37.675 Personen waren Ende September beim AMS NÖ als arbeitslos vorgemerkt. Das ist ein Zuwachs von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In Summe waren 46.334 Personen in Niederösterreich auf Jobsuche oder in einer Schulung. Das entspricht einem Plus von 3,6 Prozent gegenüber 2022. Die Arbeitslosenquote im Land beträgt aktuell 5,3 Prozent, bundesweit 5,9 Prozent. Rund 667.000 Landsleute sind unselbstständig erwerbstätig (+0,7 Prozent), davon waren 296.000 Frauen (+1,2 Prozent).

Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich erweise sich trotz der wirtschaftlichen Schwäche weiterhin als äußerst robust, heißt es von Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) in einer Aussendung. Im Jahresdurchschnitt wird trotz Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2023 und voraussichtlich auch im aktuellen Quartal mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um einen Prozentpunkt gerechnet. „Wir werden gemeinsam mit dem AMS Niederösterreich und unseren Partnern den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen“, so Rosenkranz.

Um fast ein Viertel weniger Langzeitarbeitslose

Rund 4.610 Menschen suchen in Niederösterreich bereits ein Jahr oder länger einen Job. Im September 2022 waren es noch um knappe 23 Prozent mehr. „Mit 12,2 Prozent Langzeitarbeitslosenanteil befinden wir uns vor vergleichbaren Bundesländern wie der Steiermark mit 13,4 Prozent. In einigen Bezirken Niederösterreichs, wie zum Beispiel in Waidhofen an der Ybbs oder Horn, liegt der Anteil an allen langzeitarbeitslosen Personen nahe null. Intensive Beratung und Vermittlung sowie gezielte Förderung durch das AMS NÖ zeigen klare Wirkung“, heißt es von Landesrätin Rosenkranz und AMS-NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern in der Aussendung.

Bei der Unterscheidung nach Alter und Geschlecht zeigt sich, dass ältere Personen ab 50 weiterhin einen Rückgang der Arbeitslosigkeit (-2,7 Prozent) aufweisen. Die Jugendarbeitslosigkeit sei um 14,6 Prozent bzw. 511 junge Arbeitslose von sehr niedrigem Niveau aus gestiegen. Sowohl bei Frauen (+2,5 Prozent) als auch bei Männern (+6,3 Prozent) ist die Zahl der Arbeitslosen erneut gestiegen.

Weniger Stellen, aber weiterhin hohe Nachfrage

Ende September waren beim AMS NÖ 17.367 freie Stellen eingemeldet. Die Unternehmen suchen nach wie vor nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Vergleich zum Rekordjahr 2022 ist die Zahl der offenen Stellen um 14,9 Prozent jedoch gesunken. Der ÖVP-Wirtschaftsbund (WB) berichtet in seinem Stellenmonitor wiederum von knapp 34.500 offenen Stellen in Niederösterreich. Laut Arbeitsmarktservice NÖ stehen 1.368 sofort verfügbare Lehrstellen (- 8,2 Prozent) 1.153 Lehrstellensuchenden (+ 8,7 Prozent) gegenüber.

In den meisten Branchen wie beispielsweise in der Gebäudebetreuung und Arbeitskräfteüberlassung (+264 bzw. +4,3 Prozent), im Bau (+251 bzw. +10,6 Prozent), in der Warenproduktion (+216 bzw. +5,8 Prozent), in der Beherbergung und Gastronomie (+90 bzw. +3,0 Prozent) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (+61 bzw. +2,1 Prozent) steigt die Arbeitslosigkeit an. In der öffentlichen Verwaltung (-1 bzw. -0,1 Prozent) stagniert die Arbeitslosigkeit derzeit.

Im Jahr 2023 hat das AMS NÖ bislang über 62.350 Stellen erfolgreich vermittelt. Das ist ein Plus von 1,4 Prozent. In Summe haben die AMS-Beraterinnen und -Berater Jobsuchenden rund 525.480 Vermittlungsvorschläge gemacht. „Wir werden die anhaltende Arbeitskräftenachfrage intensiv nutzen. Das AMS in NÖ hat für alle Kundinnen und Kunden ein Angebot: einen Job oder eine Förderung!“, sagt AMS-NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern.