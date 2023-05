In Niederösterreich arbeiten über 120.000 Personen in Saisonbranchen

Niederösterreichische Arbeitsplätze sind im österreichweiten Vergleich überdurchschnittlich stabil. Die mittlere Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses im Jahr 2022 liege laut dem niederösterreichischen Arbeitsmarktservice (AMS) mit rund 647 Tagen um über ein Zehntel über dem österreichischen Durchschnitt. „In Niederösterreich arbeiten rund 122.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Saisonbranchen. Knapp 25.000 davon haben keinen jahresdurchgängigen Arbeitsplatz“, heißt es in einer Aussendung des AMS NÖ.

Im vergangenen Jahr konnten knapp 35.000 Personen in Saisonbranchen vermittelt und angestellt werden. Der Bestand an offenen Stellen liege in diesen Bereichen mit mehr als 30 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert und um 75 Prozent über dem Niveau von 2019.

Jahreszeiten sind größter Faktor für Saisonschwankungen

Die Nachfrage an Arbeitskräften ist in allen österreichischen Bundesländern das ganze Jahr über Schwankungen ausgesetzt. Die Ursache stellen vor allem die wechselnden Witterungsbedingungen während der Jahreszeiten dar. In der Landwirtschaft etwa nimmt die Nachfrage an Arbeitskräften in der Erntezeit stark zu. Im Bauwesen hingegen sind gewisse Arbeiten bei Schnee oder Regen kaum durchführbar. Auch andere Branchen weisen aus unterschiedlichen Gründen Saisonschwankungen auf. In Österreich liegt das Beschäftigungsniveau im Sommer um rund 150.000 und damit um etwa vier Prozent über dem jeweiligen im Winter. In Niederösterreich ist dieser Unterschied mit etwas mehr als fünf Prozent bzw. etwa 29.000 Beschäftigten sogar noch etwas höher.

Sandra Kern, stellvertretende Landesgeschäftsführerin vom AMS Niederösterreich, freut sich, dass es dem AMS vor allem in der Baubranche gelungen ist, stabile Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Foto: AMS NÖ, Philipp Monihart

„Stabile Beschäftigungsverhältnisse zu fördern und zu erreichen bleibt ein vorrangiges Ziel für das Arbeitsmarktservice. Den Saisonbeschäftigten bietet das Arbeitsmarktservice zudem Weiterqualifizierungsangebote während der Saisonpausen an. Im Vorjahr haben 8.200 Personen aus diesen Branchen diese Angebote genutzt“, sagt Sandra Kern, stellvertretende Landesgeschäftsführerin vom AMS Niederösterreich.

Niederösterreich ist ausgeprägtes „Saisonbundesland“

Trotz einer hohen Anzahl an Saisonbeschäftigten kann Niederösterreich nicht ganz mit Bundesländern wie Salzburg oder Tirol mithalten. Im Vergleich mit Wintertourismusbundesländern zeigt sich, dass sich die etwas höheren Schwankungen in Niederösterreich aus der Tatsache ergeben, dass der Wintertourismus nur in ganz wenigen Regionen gegeben ist. Um Saisonbeschäftigung zu analysieren, bedarf es daher einer etwas eingehenderen branchenspezifischen Untersuchung.

Neben den Saisonbranchen Landwirtschaft, Bau und Tourismus gibt es in Niederösterreich vor allem im Bereich „sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“ deutlich erkennbare Beschäftigungsschwankungen unter dem Jahr. Daneben verzeichnen zwar auch noch das Unterrichtswesen und das Grundstücks- und Wohnwesen Schwankungen, diese spielen aber eher eine untergeordnete Rolle. Der Anteil an Frauen in Saisonbranchen liegt in Österreich unter einem Drittel. In Niederösterreich jedoch bei 44 Prozent. Nur in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie sind mit 58 Prozent mehr Frauen als Männer beschäftigt.