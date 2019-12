Der Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr ist in den letzten drei Monaten in NÖ fast konstant geblieben und beträgt Ende November 1,2%. Somit sind aktuell 48.441 Personen bei den AMS-Geschäftsstellen in NÖ arbeitslos gemeldet.

Jugendarbeitslosigkeit in NÖ am stärksten verringert

"Obwohl sich die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums allmählich immer mehr auch auf dem niederösterreichischen Arbeitsmarkt niederschlägt, kann die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen in NÖ überdurchschnittlich gesenkt werden: So ist die Zahl der unter 25-Jährigen in NÖ Ende November im Vergleich zum Vorjahr um 350 (oder -7,3%) gesunken", erklärt AMS NÖ Geschäftsführer Sven Hergovich. Bei den jungen Frauen beträgt der Rückgang sogar -9,4% (Männer unter 25 Jahre: -5,7%). Österreichweit konnte die Jugendarbeitslosigkeit in Niederösterreich heuer somit am stärksten verringert werden.

„Sehr erfreulich ist auch, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die beim AMS NÖ vorgemerkt sind, weiter gesunken ist, und zwar um 683 oder -6,7%. Das ist absolut der größte Rückgang in Österreich. Somit konnte auch die Dauer der Arbeitslosigkeits-Episoden in NÖ weiter verkürzt werden und liegt Ende November um 12 Tage unter dem Wert des Vorjahres, bei Männern sogar um 14 Tage", erklärt Sven Hergovich.

Weitere Arbeitsmarkthighlights:

Beschäftigungsanstieg auch für November erwartet (ca. +7.000 od. 1,2% auf 635.000).

Niedrigste November-Arbeitslosenquote (6,8%, geschätzt) seit sieben Jahren.

Plus an gemeldeten offenen Stellen (+771 od. 7,6%) und Lehrstellen (+21 od. 3,1%).

Konjunktur am Bau hilft

In Summe sind Ende November 57.454 Personen entweder arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungen des AMS NÖ, um 1.695 Personen weniger als im Vorjahr (-2,9%).

Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit konnte Ende November bei den Hilfsberufen allgemeiner Art (-238 oder -7,4%), aufgrund der günstigen Baukonjunktur in den Bauberufen.

(-192 od. -7%), den Fremdenverkehrsberufen (-169 od. -3,8%) sowie in den Gesundheitsberufen (-83 od. -4,6%) verzeichnet werden.

Männer profitieren von der derzeitigen Arbeitsmarktentwicklung nur noch geringfügig stärker

(-323 od. -1,2%) als Frauen (-245 od. -1,1%).

Bei Jugendlichen (-350 od. -7,3%) und im Haupterwerbsalter (-707 od. -2,8%) sinkt die Arbeitslosigkeit; bei den Älteren steigt sie hingegen (50plus: +489 od. 2,6%).

Probleme bei gesundheitlichen Einschränkungen

Bei Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen stieg die Arbeitslosigkeit wie schon in den Vormonaten an (+5,6% od. 819 auf 15.573, ebenso bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft (+3,3% od. 334 auf 10.441). Bei InländerInnen ist die Arbeitslosigkeit weiterhin rückläufig (um -902 od. -2,3% auf genau 38.000).

Die (geschätzte) Arbeitslosenquote im November 2019 sank in Niederösterreich gegenüber dem Vorjahr um 0,2%-Pkte. auf 7,1% (Österreich: 7,3% bzw. -0,3%-Pkte