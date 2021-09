Frauen sind am NÖ-Arbeitsmarkt weiterhin strukturell benachteiligt. Laut Arbeitsmarktservice verloren weibliche Erwerbstätige zu Beginn der Corona-Krise häufiger ihren Job als männliche, deren Arbeitsplätze oft durch Kurzarbeit gesichert wurden.

„Pension um 39 Prozent unter der der Männer“

Frauen profitierten auch weniger stark von der Arbeitsmarkterholung im Sommer 2020. Jede zweite Beschäftigte, aber nicht einmal jeder zehnte Mann arbeitet hierzulande in Teilzeit. Frauen verdienen um 36 Prozent weniger und liegen selbst bei einer Vollbeschäftigung im Jahresbruttoentgelt um 14 Prozent unter dem ihrer männlichen Kollegen.

„Die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen ist in erster Linie auf Teilzeitarbeit zurückzuführen, mit weitreichenden Folgen für ihre Zukunft: Sie haben weniger berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, bei Arbeitsplatzverlust geringe Arbeitslosengeldbezüge, und am Ende ihres Berufslebens liegt auch ihre Pension um 39 Prozent unter der der Männer“, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. Während die Arbeitslosenquote der Männer derzeit bei 5,9 Prozent liegt, ist jene der Niederösterreicherinnen mit 7,3 Prozent deutlich höher.

Langzeitarbeitslosigkeit bei Frauen steigt

Eine der schwersten Folgen der Corona-Krise ist die steigende Langzeitarbeitslosigkeit bei Frauen. „Ein Plus von 17,8 Prozent bei Frauen (Männer: plus 11,9 Prozent) macht deutlich, dass wir mit gut abgestimmten und passgenauen Angeboten Frauen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt verstärkt unterstützen müssen“, sagt Hergovich.

Das AMS NÖ will daher mehr finanzielle Mittel, konkret mehr als die Hälfte der AMS-Fördergelder, für jobsuchende Frauen zur Verfügung stellen. „Obwohl im Jahresdurchschnitt des letzten Jahres mehr Männer (34.784) als Frauen (30.156) arbeitslos waren, haben wir diese beabsichtigte Überförderung um 3,5 Prozent sogar übertroffen“, sagt Hergovich.

Zu den zentralen AMS-Förderprogrammen für Frauen zählt die sogenannte „Punktgenaue Qualifizierung“ mit 310 Plätzen. Das ist eine verkürzte Lehre in einem Betrieb mit anschließender Übernahme. Die AMS-BetreuerInnen begleiten die Frauen, das AMS finanziert die Existenzsicherung der Frauen, und die Ausbildungskosten trägt das Unternehmen.

Außerdem gibt es Facharbeiterinnen-Intensivausbildungen mit Lehrabschluss in über 100 Berufen und 1.400 Plätze im Programm „Frauen in Handwerk und Technik“ (FiT). Rund zwei Drittel der FiT-Absolventinnen würden spätestens drei Monate nach Ausbildungsende wieder im Berufsleben stehen. „Das sind Werte, die sehr gut sind“, sagt Hergovich. Darüber hinaus werden in 34 AMS-Frauenberufszentren Jobsuchenden Beratung, Information und Hilfestellung bei Vermittlungshemmnissen geboten.