Mit „Kompetenzatlas“ gegen den Fachkräftemangel

Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer des AMS NÖ: „Berufliche (Neu-)Orientierung ist eine große Herausforderung, vor denen die Menschen durch die Pandemie nun stehen. Wir haben daher im AMS das Thema Kompetenzenorientierung auf allen Ebenen in unserem Beratungs- und Betreuungsangebot ausgebaut. In diesem Jahr haben über das AMS in Niederösterreich in Summe 277.000 Beratungen zum Thema persönliche Kompetenzen sowie Berufsorientierung stattgefunden. Profitiert davon haben junge Menschen wie Erwachsene, die unsere Hilfe beim Einstieg ins Erwerbsleben oder beim Wiedereinstieg brauchen."

„Wichtig ist, die Initiativen den aktuellen Bedürfnissen anzupassen und laufend weiterzuentwickeln“, so Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Gemeinsam mit dem Land NÖ setzt sich die Wirtschaftskammer auch besonders für das Thema der Mitarbeiterbindung ein. „Um qualifizierte Fachkräfte nicht nur zu finden, sondern auch zu binden, arbeiten wir derzeit mit der ecoplus an einem Unterstützungskonzept auf verschiedenen Ebenen."

Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser betont: „Qualifizierte Fachkräfte sichern den Unternehmenserfolg und tragen in hohem Maße zur Wertschöpfung bei. Wir setzen daher in Niederösterreich gemeinsam alles daran, um Weiterbildung und Lehrausbildung zu forcieren. Sei es bei Messen zur Berufsorientierung, regionalen Drehscheiben oder Schwerpunkten in der LehrerInnenausbildung wie ein eigener Master-Lehrgang zur Berufsorientierung. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer erarbeiten wir aktuell eine App zur Berufsorientierung. Zudem schicken wir bei „Let’s Walz“ im Frühjahr 2022 wieder für mehrere Wochen in neun europäische Länder, um internationale Erfahrung zu sammeln. Von zentraler Bedeutung ist es, ein verpflichtendes Schulfach "Berufsorientierung, Sozial- und Alltagskompetenz“ in der 5. bis 8. Schulstufe an allen Schularten einzuführen. Denn es ist besonders wichtig, dass die persönlichen Stärken und Talente auch zu den passenden Ausbildungen führen"

„Der aktuelle Fachkräftemangel ist nur ein Vorbote zu dem, was noch auf uns zukommen wird – Stichwort geburtenschwache Jahrgänge und Pensionierungen. Wir müssen jetzt die richtigen Weichen stellen, damit unser Industriestandort zukunftsfähig bleibt. Mehr als acht von zehn Industriebetrieben sind schon jetzt vom Fachkräftemangel betroffen. Als besonders schwierig erweist sich die Rekrutierung für den MINT-Bereich – also für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dabei gibt es gerade dort die Arbeitsplätze der Zukunft. Durch den Kompetenzatlas sollen viele junge Menschen ihren Weg in Industrieberufe finden. Gerade der technisch-naturwissenschaftliche Bereich bietet tolle Aufstiegs- und Verdienstchancen, die aber viele – vor allem Frauen – leider immer noch nicht auf dem Radar haben“, so IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer.

„Das Sozialministeriumservice (SMS) bietet mit seinen Projekten aus dem Netzwerk Berufliche Assistenz (NEBA) zahlreiche Unterstützungsleistungen an. Jugendliche auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsweg können etwa mit dem Jugendcoaching gemeinsam Perspektivenpläne erstellen. Jene, die versäumte Basisqualifikationen nachholen möchten, haben in unseren AusbildungsFit-Projekten dazu die Möglichkeit. Mit diesen kostenlosen und in ganz Niederösterreich bestehenden Angeboten werden Jugendliche in der wichtigen Phase des Übergangs von der Schule in den Beruf beraten und begleitet“, erläutert Günther Widy vom Sozialministeriumservice.