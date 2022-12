Ö-Vergleich: Langzeitarbeitslosigkeit sinkt in NÖ dreimal schneller

Werbung

AMS NÖ Landesgeschäftsführer Sven Hergovich zieht eine (Langzeit)Arbeitslosigkeit-Bilanz und steckt Ziele für 2023 ab: Nochmal 20 Prozent weniger Langzeitarbeitslose. Foto: Georges Schneider

Nicht nur der konjunkturelle Aufschwung, sondern vor allem die Fokussierung auf Beratungs- und Vermittlungsarbeit beim Arbeitsmarktservice NÖ und gleichzeitig attraktive Lohnkostenförderungen für Betriebe, die Langzeitarbeitslosen eine Chance geben, hätten maßgeblich zum Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit in NÖ beigetragen, ist AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich überzeugt.

Das AMS NÖ hatte im Zuge einer Reform etwa durch das Bündeln administrativer Aufgaben ohne zusätzliche Personalaufnahme 34,5 Planstellen für Beratungs- und Betreuungsarbeit frei gemacht, um einen Fokus auf die Vermittlung zu setzen. Teil der Reform war die Bildung einer 16-köpfigen Task-Force mit Beraterinnen und Beratern, die sich speziell um arbeitslose Menschen mit einer Vormerkdauer von drei oder mehr Jahren kümmern.

"Statt bisher über 300 Arbeitssuchende kann durch die Reform jede AMS-Beraterin bzw. jeder AMS-Berater etwa 220 Klientinnen und Klienten nun betreuen", erklärt Hergovich ein Element der Erfolgsformel beim Langzeitarbeitslosen-Abbau.

von links: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, AKNÖ-Präsident und ÖGB-NÖ Präsident Markus Wieser, Egger-Personalchefin Doris Höchtl, AMS NÖ Landesgeschäftsführer Sven Hergovich und Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger kurz nach der PK. Foto: Georges Schneider

Als Zielsetzung für das neue Jahr 2023 soll die Zahl der NÖ-Langzeitarbeitslosen von einem Niveau von 7.260 Personen um weitere 20 Prozent gesenkt werden. "Wir werden unseren starken Vermittlungsfokus beibehalten, 40,4 Millionen Euro an Lohnkostenförderungen für Betriebe reservieren und auch unsere Initiative proaktiv NÖ mit 5,68 Millionen Euro fortführen", sagt der AMS NÖ-Landesgeschäftsführer und betont: "Hinter jeder dieser Zahlen steckt ein Mensch. Das ist der Grund, warum uns das so wichtig ist."

NÖ: Top im Rückbau der Arbeitslosigkeit

Seit über 21 Monaten sinkt in allen Regionen in Niederösterreich die Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig gibt es mit 18.065 beim AMS NÖ gemeldeten, freien Stellen um zwei Drittel mehr als noch zum Vorkrisenniveau 2019. "Beim Rückbau sind wir trotz der Herausforderungen das erfolgreichste Bundesland", bilanziert Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Die Langzeitarbeitslosigkeit sinke in NÖ dreimal so schnell wie in anderen Bundesländern.

Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 26 Prozent zurückgegangen - das sei der stärkste Rückgang, absolut und relativ, in ganz Österreich. "Der Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit ist unsere oberste Priorität. Wir sehen deutlich, dass die gemeinsamen Projekte mit AMS NÖ und den Sozialpartnern wie Sprungbrett oder die regionalen Jobprojekte Wirkung zeigen, um Menschen in Beschäftigung zu bringen", so Eichtinger. Auch das Land NÖ habe in seinem Projekt Job.ReAct, das mit EU-Gelder finanziert wurde, über 500 Menschen bereits auf ihren Weg zurück in den Arbeitsmarkt unterstützt.

Keine Chance, nicht mal zum Vorstellungsgespräch

Um Arbeitslosigkeit zu verhindern und Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen braucht es "intensive Mittel" und "Unterstützer von Beginn an", ist sich AKNÖ Präsident und ÖGB-Vorsitzender Markus Wieser sicher. Er lobt das vom AMS NÖ vorgestellte Paket im Kampf um kürzere oder auch längere Arbeitslosigkeit. Studien zeigen nämlich, dass jemand, der länger als neun Monate arbeitslos ist, eine um 30 Prozent niedrigere Chance hat, überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.

"Da verlieren viele die Orientierung. Deshalb ist die Chance, diese neun Monate gar nicht entstehen zu lassen, oder eben sich mal länger in einem Betrieb kennenzulernen wichtig", sagt Wieser mit Bezug auf die Lohnkostenförderung des AMS NÖ. Dabei seien faire Bedingungen wie Entlohnung, KV, Arbeitszeiten, Arbeitnehmerschutz für beide Seiten wichtig.

Trotz steigender Lehrlingszahlen und sinkender Arbeitslosigkeit ist noch immer für viele NÖ-Betriebe das Thema Personal eine der großen Herausforderungen, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. "Unsere Betriebe brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Erfolg ihrer Unternehmen", so Ecker. Große Hoffnung setzt der WKNÖ-Präsident daher etwa auf das Programm Proaktiv NÖ, das künftig bis zu 2.100 Langzeitarbeitslosen beim beruflichen Wiedereinstieg unterstützt.

Staplerfahrer hat nach 5-jähriger Arbeitslosigkeit wieder Job

Der gebürtige Rumäne Sorin Deac lebt im Bezirk St. Pölten und war seit 2017 arbeitslos gemeldet. Der 10-fache Familienvater hat nur einen Pflichtschulabschluss und gesundheitliche Probleme. Trotz langjähriger Praxis gestaltet sich für Deac der Wiedereinstieg als Staplerfahrer schwierig. Im Februar bekam er dann eine Chance bei der Egger Getränke GmbH in St. Pölten-Unterradlberg. Das AMS hat den Einstieg bei Egger mit einer viermonatigen Lohnkostenförderung unterstützt.

"Menschen, die nach einer längeren Pause wieder in das Berufsleben einsteigen, müssen wir als Unternehmen entgegenkommen", ist Egger-Personalchefin Doris Höchtl überzeugt. Das erfordert zum Teil auch längere Einschulungsphasen oder notwendige Qualifizierungen. "Die Lohnkostenförderung des AMS macht diesen Mehraufwand jedenfalls wieder wett", sagt Höchtl.