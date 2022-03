Psyche als Jobverhinderer: Hilfe für Betroffene im PSZ Schiltern

Im Psychosozialen Zentrum (PSZ) im Schloss Schiltern (Bezirk Krems-Land) wird im Rahmen der Arbeitsdiagnostischen Abklärung (ADA) Menschen geholfen, sich beruflich wieder zu rehabilitieren. Dabei handelt es sich um Personen, die sich schwertun, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das liegt oft auch an psychischen Erkrankungen. „Zwei Drittel der Leute kommen bereits mit einer psychiatrischen Diagnose zur ADA“, erklärt Peter Binder, Geschäftsführer des PSZ Schiltern.

Seit 2000 arbeitet die ADA mit dem AMS NÖ zusammen. „Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass mehr arbeitslose Personen an psychischen Belastungen leiden“, sagt Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. So wurde im Vorjahr das Beratungskontingent für AMS-Kunden bei der ADA fast verdoppelt. Knapp 50 Niederösterreicher haben das Angebot 2021 genutzt. Beinahe ein Viertel davon stand unmittelbar danach wieder im Berufsleben.

2021 haben knapp 50 Niederösterreicher am Programm der ADA im Schloss Schiltern teilgenommen. Ein Viertel stand danach wieder im Berufsleben. Foto: Shutter-stock/Lechner

Eine besondere Herausforderung seien Menschen, die noch nicht wussten, dass sie psychisch krank sind: „Die Teilnehmenden an unserem Programm müssen für die Besserung ihres Zustandes den Weg in die Facharzt-Praxis finden. Oft hören wir, warum man zu einem Arzt gehen soll, wenn die anderen mit einem selbst Probleme hätten. Sich einzugestehen, psychisch krank zu sein, ist nicht einfach“, erklärt Manuela Hessel, Leiterin der ADA. Am Ende des viermonatigen Programms liegt eine klinische Diagnostik und bestenfalls ein Zugang zu einer Therapie vor.