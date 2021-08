Während der Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung vielen Sorgen bereitet, kommen erfreuliche Zahlen vom Arbeitsmarkt in Niederösterreich. Mit mehr als 17.400 sofort verfügbaren offenen Stellen kletterte das Jobangebot in Niederösterreich auf ein Rekordniveau. Im Vergleich zu den Vorkrisenjahren 2019 und 2018 gibt es in Niederösterreich momentan rund 5.000 offene Stellen mehr. Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer des AMS Niederösterreich erklärt: „Die positiven wirtschaftlichen Aussichten und die Öffnungsschritte in den vergangenen Monaten haben in Niederösterreich erfreulicherweise zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Arbeitskräften geführt.“ Zudem sei ein Aufholprozess nach dem pandemiebedingten Abbau von Arbeitskräften spürbar.

Lehrausbildung gefragt

Auf der Suche nach Mitarbeitern sind in Niederösterreich vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Besonders gefragt sind Arbeitssuchende mit Lehrausbildung beziehungsweise ohne beruflicher Ausbildung. Dies entspricht etwa dem Vorkrisenstand. Fast ein Fünftel der offenen Stellen entfällt auf die Handelssparte. Daher verwundert es kaum, dass Arbeitssuchende mit Handelsberufen neben Tourismus- und Metallberufen momentan heiß begehrt sind. Keine stärkere Nachfrage merkt das AMS Niederösterreich bei den Bäckern. Exakt wie vor der Pandemie sind momentan 48 Stellen im Bäckereiwesen offen.

Diesen Juli waren mehr als 45.600 arbeitssuchende Niederösterreicher beim AMS vorgemerkt. Im Verhältnis zum Stellenangebot kommen daher in 2,6 vorgemerkte Personen auf eine sofort verfügbare offene Stelle. Damit liegt Niederösterreich leicht über dem Bundesschnitt (2,5 Personen pro offene Stelle). Während es in den Bezirken Scheibbs und Waidhofen an der Ybbs sogar mehr offene Stellen als Jobsuchende gibt, ist er Stellenandrang in Bruck an der Leitha, Baden und Gänserndorf mit rund fünf bis sechs Vorgemerkten pro offener Stelle besonders hoch.

Wieder schnelle Stellenbesetzungen

Seit Jahresbeginn vermittelte das AMS Niederösterreich mehr als 38.200 Stellen erfolgreich. Durchschnittlich dauerte die Besetzung einer offenen Stelle 52 Tage. Damit hat sich die Dauer wieder auf dem Vorkrisenniveau eingependelt. Den Großteil der Stellenbesetzungen, 84 Prozent, schaffte das AMS Niederösterreich innerhalb von 90 Tagen.

Die gute Konjunktur und die Hochsaison stellen für Stellenbesetzungen in der Baubranche Herausforderungen dar. Hier braucht es durchschnittlich 78 Tage bis ein offenes Jobangebot besetzt werden kann. Schneller geht es mit durchschnittlich 43 Tagen hingegen im Beherbergungs- und Gastronomiebereich.