Wirtschaftsbund NÖ stellt "doppelten Arbeitskräftemangel" fest

In Niederösterreich gibt es doppelt so viele freie Arbeitsstellen wie bisher angenommen. Während dem AMS Niederösterreich aktuell 17.550 freie Arbeitsstellen aufliegen, suchen die Unternehmen im Bundesland in Wirklichkeit 35.552 Mitarbeiter, berichtet der Wirtschaftsbund NÖ in einer Aussendung.

„Dieser Unterschied ergibt sich daraus, dass nicht alle offenen Stellen beim AMS gemeldet werden, sondern die Unternehmen sich auch selbst auf Mitarbeitersuche machen. Die Zahlen deuten ganz klar auf eine Fehlentwicklung hin. Denn trotz der vielen freien Stellen, sind in Niederösterreich im Moment 41.789 Menschen arbeitslos gemeldet“, sagt Wirtschaftsbund NÖ Direktor Harald Servus. Durch die eindeutige Identifizierung der Anzeigen sei bei der Erstellung des Wirtschaftsbund-Stellenmonitors eine doppelte Zählung ausgeschlossen worden.

Am meisten betroffen vom Arbeitskräftemangel sind in Niederösterreich Handel, Logistik und Verkehr mit 7.934 offenen Stellen. Auf Platz zwei rangieren Bau, Baunebengewerbe, Holz und Gebäudetechnik mit 4.796 Jobangeboten, gefolgt von den Bereichen Büro, Marketing, Finanz, Recht und Sicherheit mit 4.623 offenen Stellen.

Servus: "Arbeitsmarktreform ist unerlässlich"

„Die vielen unbesetzten Arbeitsstellen verhindern, dass unsere Unternehmen uneingeschränkt arbeiten können. Die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft müssen daher jetzt dringend gesetzt werden, damit der Standort Niederösterreich den Aufschwung voll mitnehmen kann“, sagt Servus. Die Arbeitsmarktreform sei unerlässlich, um eine Trendwende einzuleiten. Hierbei müsse ein degressives Arbeitslosengeld, eine Beschränkung der Zuverdienstgrenze während des Bezugs von Arbeitslosengeld, sowie eine dem Arbeitsmarkt angepasste Umschulungsoffensive umgesetzt werden.

Darüber hinaus brauche es aber auch weitere Maßnahmen, wie den Ausbau des qualifizierten Zuzugs und die noch bessere Unterstützung von Karenzrückkehrern durch den Ausbau der Kinderbetreuung sowie zusätzlich Anreize, damit auch pensionierte Personen ihr Know-how weiter in den Arbeitsprozess einbringen.

Der Wirtschaftsaufschwung dürfe nicht länger durch den Arbeitskräftemangel gebremst werden, fordert Servus.