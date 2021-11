Der Lockdown kostet das Land 170 Millionen Euro

Es sind Bilder, die wir schon von den früheren Lockdowns kennen. Und auch jetzt wieder besprechen sich Politiker – so wie viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Land – über Videokonferenzen. So wurde auch der jüngste Arbeitsmarktgipfel mit Regierungsvertretern, Sozialpartnern und Experten abgehalten.

„Wir alle haben Corona leid, aber sind es noch nicht los“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der Lockdown und die Impflicht seien nötig gewesen, um die Gesundheitsinfrastruktur und das Personal zu schützen und die Infektionen zu bremsen, erklärte die Landeshauptfrau und hielt fest: „Impfen ist der einzige Ausweg aus der Pandemie“.

Doch der Lockdown geht nicht ohne wirtschaftlichen Schaden für das Land vorbei, wie Christian Helmenstein, Leiter des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung, vorrechnet. Zwar werde sich der aktuelle Lockdown auf die Entwicklung des BIP (Brutto-Inlandsprodukt) nicht stärker als in wenigen Zehntel-Prozentpunkten auswirken, prognostizierte Helmenstein für das heurige Jahr. Den Schaden beziffert er für Niederösterreich dennoch mit rund 170 Millionen Euro. Der Großteil der Verluste werde auf die Tourismus- und Freizeitwirtschaft entfallen. Dafür bestünden laut Helmenstein die „größten Potenziale für das nächste Jahr mit Sicherheit auf den Exportmärkten.“

„Bemerkenswert robuster Aufschwung“

Insgesamt beobachtet der Wirtschaftsforscher aber einen „Bemerkenswert robusten Konjunkturaufschwung“. Und das trotz Störfaktoren wie Steigerung der Rohstoff- und Energiepreise oder Fachkräftemangel. Für Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger ist es deshalb wichtig, dass die von der Bundesregierung angekündigten Wirtschaftshilfen „rasch und unbürokratisch ausbezahlt werden.“ Auch das Land NÖ stehe mit Liquiditätshilfen und Haftungsinstrumenten parat. So solle der Lockdown nur so etwas wie die „Pausetaste“ des Aufschwungs werden. Gleiches berichtet der Landesrat über den Arbeitsmarkt, wo der ÖVP-Politiker eine „positive Entwicklung in den letzten Monaten“ ortete.

Laut NÖ Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker haben die Unternehmer schnell auf den Lockdown reagiert. „Click und Collect“ funktioniere und sei eine große Erleichterung, so Ecker. AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich ist aktuell stark mit der Sicherstellung der Existenzsicherung und der Abwicklung der Kurzarbeit beschäftigt, wo verstärkt Anträge erwartet werden. Für den Arbeitsmarkt wichtig ist der „Kompetenzatlas“, eine Informationsdrehscheibe für berufliche Weiterbildung und Kompetenzorientierung. Themen wie berufliche Förderungen oder Weiterbildungsangebote sind unter www.noe-kompetenzatlas.at abrufbar.