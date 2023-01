Land NÖ will altersgerechtes Arbeiten fördern

Werbung

Dass Niederösterreich in Puncto Arbeitslosen- und Beschäftigungsquote sehr gut dastehe und beim Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit österreichischer Spitzenreiter ist, liege an einer “sehr aktiven Arbeitsmarktpolitik” und “passgenauen Maßnahmen”, die das Land NÖ mit AMS und Sozialpartnern gemeinsam gesetzt habe, sagt der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger am Montag.

Neben 13 gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten und einem Qualifizierungsprojekt mit dem AMS, wurde etwas im Vorjahr eine Vielzahl an Qualifizierungs-, Berufsorientierungs- und Unterstützungshilfen für junge und ältere Jobsuchende und (Wieder-)Einsteiger geschaffen. “Aus- und Weiterbildung ist nicht nur der Schlüssel, sondern das beste Investment für die Zukunft”, ist sich Eichtinger sicher.

“Wir wollen den Weg weitergehen und die Landsleute zielgerichtet unterstützen”, sagt der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat mit Blick auf die Arbeitsmarktstrategie 2021-2017, die gemeinsam mit AMS und Sozialpartner entwickelt wurde. Als Leitmotiv soll die Beschäftigungsfähigkeit jedes Einzelnen erhöht, die Erwerbschancen verbessert und die Eigenverantwortung gleichzeitig gefördert werden. Die Unterstützungsleistungen des Landes NÖ im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik werden gut nachgefragt. Das zeigen etwa die 3.300 bewilligten Anträge (Gesamtwert: 4,5 Millionen Euro) für NÖ-Bildungsförderung, die 2.400 Anträge auf Lehrlingsförderung (1,1 Millionen) oder die 4.500 Anträge auf NÖ-Pendlerhilfe (2,2 Millionen Euro), die im Zuge des “blau-gelben Teuerungsausgleich” in Höhe verdoppelt wurde.

NÖ-Karenzberatung berät zu Arbeit und Bildung

Nun will das Land NÖ speziell altersgerechtes Arbeiten mit der Initiative “Generationen in Arbeit – Arbeit und Leben im Fokus”, die als Service bei der NÖ-Karenzberatung angesiedelt ist, fördern. “Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen möglichst lange und zufrieden im Unternehmen bleiben”, gibt Eichtinger als Zielrichtung aus. Zwölf Expertinnen und Experten der landeseigenen Menschen und Arbeit GmbH (MAG) beraten dazu ab sofort kostenlos unter der Nummer 02742/9005-19200, wie etwa Familie und Beruf am besten mit einer Bildungskarenz vereinbart werden kann, beraten zu möglichen Karrierezielen oder geben auch Orientierung in der eigenen Berufs- und Lebenslaufbahn.

Kompetenzkompass als Einstieg in Bildungsberatung

Nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird bei der MAG bei den Themen Arbeit und Beruf geholfen. “Wir unterstützen auch die Betriebe, qualifiziertes Personal zu bekommen, zu halten und weiterzuentwickeln”, sagt MAG-Geschäftsführer Martin Etlinger. Ein erster guter Einstieg in Richtung Bildungsberatung sei jedenfalls der digitale NÖ-Kompetenzkompass. Bereits 43.500 Personen haben ihn abgeschlossen.

Ein häufiges Thema derzeit ist natürlich der Gesundheits- und Pflegebereich. Im Rahmen der NÖ Koordinationsstelle für Pflegeberufe, die bei der MAG Menschen und Arbeit GmbH angesiedelt ist, wurden bereits fast 4.000 interessierte Personen seit Mai 2020 beraten. „Insgesamt konnten wir bereits 1.100 Menschen in den Pflegebereich vermitteln“, so Etlinger.

NÖ-Arbeitslosigkeit seit 22 Monaten im Rückgang

Niederösterreich verzeichnet den stärksten Rückgang bei der Arbeitslosigkeit. Sie lag Ende Dezember 2022 bei 7,1 Prozent und damit 1,9 Prozent niedriger als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Zuletzt war die Arbeitslosigkeit so niedrig im Dezember 2020. In fünf Bezirken gibt es derzeit Vollbeschäftigung.

Auch beim Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit ist NÖ Spitzenreiter in Österreich: Sie schrumpft hierzulande drei Mal so schnell.

In der Pension nochmal erwerbsmäßig anpacken

Ungenütztes Arbeitskräftepotenzial liegt nach einer Studie aus OÖ bei den Pensionistinnen und Pensionisten: 30 Prozent könnten theoretisch noch im Arbeitsmarkt anpacken. Für Niederösterreich ergibt sich auf Basis der Studie – sofern die Rahmenbedingungen passen – ein geschätztes Potenzial von etwa 110.000 bis 120.000 Personen. Laut Sozialversicherung waren im Jahr 2021 446.484 Personen in NÖ, die in Pension bzw. vermindert erwerbsfähig oder Waisen sind.

Landesrat Eichtinger begrüßt die neue Taskforce von Arbeitsminister Martin Kocher, die im Zuge der Arbeitsmarktreform prüfen soll, mit welchen Anreizen und Möglichkeiten Ältere in Pension, die wertvolle Know-How-Träger seien, in den Arbeitsmarkt zurückgeholt werden können. Etwa mit niedrigeren Sozialversicherungsbeiträgen oder steuerrechtlichen Vorteilen. Definitiv ist jedenfalls, dass bis 2033 das Pensionsalter für Frauen an das der Männer (65) angeglichen wird.

