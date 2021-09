286.277 Personen waren Ende August bundesweit auf Jobsuche beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, davon 46.195 Personen in Niederösterreich. Demnach waren hierzulande im August um 19.799 weniger Menschen auf der Suche nach Arbeit als im August 2020. Das entspricht einem Rückgang um fast ein Viertel (23 Prozent).

Die Arbeitslosenquote liegt derzeit in Niederösterreich bei 6,7 Prozent und damit etwas unter dem Wert vor der Krise, im August 2019 (sieben Prozent). Über den Rückgang zeigt sich der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ Sven Hergovich positiv überrascht: „Der Aufholprozess nach der Krise hat schneller Fahrt aufgenommen, als wir noch vor wenigen Monaten gehofft hatten.“ Mit rascher Vermittlung will das AMS NÖ die Arbeitslosigkeit nun weiter senken.

Erneuter Anstieg bei Langzeitarbeitslosen

Angestiegen ist im August jedoch die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Obwohl der Anstieg unter dem bundesweiten Schnitt liegt, sei die Situation nicht zu unterschätzen. „Der schwächere Anstieg zeigt zwar, dass die Arbeitsmarktprojekte in Niederösterreich greifen, aber die Situation ist nach wie vor eine herausfordernde“, sagt Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Der Fokus liege daher auf gemeinsamen Programmen wie die Jobchance und die regional maßgeschneiderten Projekte, um Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen, ergänzt der Landesrat.

Das AMS NÖ will mit seinen beratenden und vermittelnden Angeboten gegen das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit vorgehen. „Je schneller, konsequenter und lückenloser wir Jobsuchende betreuen, beraten und ihnen Angebote machen, desto besser können wir Arbeitsaufnahmen ermöglichen und die aktuelle Aufwärtsbewegung in der Wirtschaft für unsere Aufgabe nutzen“, sagt Hergovich. Der Rückgang der Arbeitslosenzahl verteilte sich laut Eichtinger stabil über alle Ausbildungsgrade und Berufsgruppen. Festgestellt wurden jedoch regionale Unterschiede.

Größte Arbeitsmarkt-Entspannung im Most- und Waldviertel

Die Situation am Arbeitsmarkt entspannte sich im Most- und Waldviertel am schnellsten. Die Arbeitslosigkeit ging im Mostviertel im Jahresvergleich um rund 29 Prozent und im Waldviertel um rund 28 Prozent zurück.

Nach Branchen fanden vor allem arbeitslose Personen aus dem Handel (minus 2.497) erneut einen Job. Ähnlich groß war der Rückgang im Bereich Beherbergung und Gastronomie (minus 2.341), im Bereich Gebäudebetreuung und der Arbeitskräfteüberlassung (insgesamt rund minus 2.100), in der Warenerzeugung (minus 1.462) sowie im Verkehr (minus 838) und im Baubereich (minus 760).

Männer profitierten mehr als Frauen

Im August waren um 7.305 weniger Männer und um 6.494 weniger Frauen auf Arbeitssuche. Von der Entwicklung am Arbeitsmarkt haben im August wie auch in den Monaten zuvor vor allem Männer etwas stärker profitiert. Liegt der Gesamtrückgang der Personen auf Jobsuche bei 23 Prozent, beträgt er bei Männer 24,1 Prozent. Bei Frauen liegt der Wert unter dem gesamten Rückgang (21,9 Prozent).

Nach Altersgruppen wurde der stärkste Rückgang bei den Jugendlichen erhoben. 33,8 Prozent weniger Jugendliche waren diesen August auf Arbeitssuche als Vorjahresmonat dem Arbeitsmarkt-Landesrat Martin. Im Vergleich zum August 2019 ging der Wert ebenfalls zurück, um 15,8 Prozent. Zum Vergleich: Bei Personen im Haupterwerbsalter ist die Zahl der Arbeitssuchenden im Jahresvergleich um rund 25 Prozent niedriger. Personen, die auf Arbeitssuche und über 50 Jahre alt sind, wurden ebenfalls weniger beim AMS gemeldet. Der Wert ist im Jahresvergleich um rund 16 Prozent gesunken.