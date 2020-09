NÖ Arbeitsmarkt-Gipfel im Oktober in St. Pölten .

In St. Pölten steigt am 5. Oktober ein niederösterreichischer Arbeitsmarkt-Gipfel. Der ressortzuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) hat im Vorfeld die Sozialpartner zu Gesprächen in Tulln geladen, teilte sein Büro am Dienstag mit. "Wir ziehen an einem Strang, um Arbeitsplätze zu sichern", wurde Eichtinger zitiert.