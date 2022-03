Land NÖ und Essl-Stiftung unterstützen Menschen mit Behinderung

Werbung

Ende Februar waren 2.676 Menschen mit Behinderung arbeitslos gemeldet. Potentiale, Talente und der Wille zur Arbeit wären aber vorhanden. Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) traf sich deshalb im Rahmen der Zero Project Unternehmensdialoge der Essl-Stiftung mit einigen Betrieben, um mit ihnen über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz zu sprechen.

„Unser Ziel ist es, behinderte oder gesundheitlich beeinträchtigte Menschen entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten beim Zugang zu Arbeit und Beschäftigung passgenau zu unterstützen“, meint Eichtinger in einer Aussendung.

2,5 Millionen Euro in Projekt 0>handicap investiert

Das Land Niederösterreich stellt deshalb gemeinsam mit dem AMS NÖ und dem Sozialministeriumsservice über die MAG – Menschen und Arbeit 2022 wieder knapp 140 Plätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. In das Projekt 0>handicap investiere man zudem gemeinsam 2,5 Millionen Euro, berichtet Eichtinger.

0>handicap vermittelt Menschen mit Behinderung als Unterstützungskraft an Firmen, Gemeinden und gemeinnützige Vereine. Rund 80 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Projekt wurden auch übernommen. „Das ist bei weitem die höchste Quote aller unserer Projekte mit gemeinnütziger Arbeitskräfteüberlassung“, sagt Eichtinger. Seit 2020 habe man über dieses Projekt über 250 Personen vermittelt, berichtet MAG-Geschäftsführer Martin Etlinger.

Ende Februar waren 2.676 Menschen mit Behinderung arbeitslos gemeldet. Das sind 602 Personen und somit um 18,4 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Martin Essl: Ernstgemeinte Vielfalt hat Vorteile für alle Beteiligten

Die Zero Project Unternehmensdialoge werfen einen Blick auf die Chancen, die entstehen, wenn Menschen mit Behinderungen eingestellt werden. Sie wollen dabei zur Erschließung neuer Zielgruppen motivieren.

„Aus meiner jahrelangen Erfahrung als Unternehmer weiß ich, dass ernstgemeinte Vielfalt in der Belegschaft handfeste Vorteile für alle Beteiligten bedeutet“, meint Martin Essl, Gründer der Essl Foundation und Initiator der Zero Project Unternehmensdialoge.

Im Rahmen der Veranstaltung gaben Unternehmen wie Bipa, Sonnentor, Markas oder Stark GmbH Einblick in ihren Arbeitsalltag mit Menschen mit Behinderung. Das Land NÖ informierte über die Fördermöglichkeiten, Netzwerke und Angebote in Niederösterreich. Der Para-Schwimmer Andreas Onea trat als Keynote-Speaker auf.