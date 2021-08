Der Schwertfeger, der sich um die Endmontage von Waffen kümmert, der Posamentierer, der Borten und Schnüre kunstvoll verarbeitet, oder der Ziegelbrenner, der aus Ton Baumaterial macht: Das sind Beispiele für Tätigkeiten, die im Mittelalter in Niederösterreich ausgeübt wurden, mittlerweile aber ausgestorben sind, wie Historikerin Elisabeth Gruber vom Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit (IMAREAL) in Krems erklärt.

Viele andere Berufe haben sich im Laufe der Zeit verändert oder sind seltener geworden – so etwa das Handwerk der Schuster, Köhler oder Orgelbauer, in das die NÖN von selten gewordenen Vertretern einen Einblick erhielt (siehe Porträts unten). Für den Arbeitssoziologen Jörg Flecker aus Klosterneuburg ist Veränderung selbstverständlich: „Die Berufswelt ist ständig im Wandel.“

Bei einigen Berufen wird heute das Produkt einfach nicht mehr oder nicht im großen Ausmaß benötigt. „Deshalb werden manche Jobs gar nicht mehr ausgeübt“, sagt Gruber. Beispiele sind neben Ziegelbrennern und Posamentierern Schwertfeger und Pfeilschnitzer. Andere wurden im Rahmen der Technisierung und Industrialisierung von modernen Produktionsmechanismen abgelöst. So werden Kerzen oder Handschuhe nun in der Regel maschinell hergestellt – aus Kostengründen oft im Ausland.

„Handgemachtes gewinnt heutzutage als Luxusgut wieder an Bedeutung.“ Arbeitssoziologe Jörg Flecker aus Klosterneuburg

Verändert hat sich dadurch laut Flecker vor allem das produzierende Gewerbe. Ganz aussterben wird das Handwerk deswegen aber nicht. „Handgemachtes gewinnt als Luxusgut an Bedeutung“, sagt der Forscher. Maßgefertigte Kleidung oder im Ort gezimmerte Möbel müsse man sich nun jedoch leisten können. In einigen alten Bereichen habe man zudem festgestellt, dass das Wissen über die traditionellen Methoden auch für den heutigen Beruf wichtig ist. „Niemand schöpft mehr Papier. Seit den 90er-Jahren ist diese traditionelle Art der Papierherstellung aber Teil der Ausbildung zum Papiertechniker.“

Insgesamt ist Flecker überzeugt, dass sich alle gesellschaftlichen Veränderungen auch in der Arbeits- und Berufswelt niederschlagen – nicht nur im Handwerksbereich. In der Geschichte waren es die Bildungsexpansion sowie die Entwicklung, dass Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Beides führte etwa zu einem größeren Bedarf an Pädagoginnen und Pädagogen.

Momentan ist es etwa der demografische Wandel. Mehr ältere Personen erhöhen den Bedarf an Pflegekräften. Weiter aktuell ist zudem der Trend zur Automatisierung und Digitalisierung. So können Tätigkeiten in einer Anwaltskanzlei oder im Controlling künftig von Maschinen gemacht werden. „Das heißt aber nicht, dass man kein Personal brauchen wird, der Beruf wird sich nur verändern“, erklärt der Arbeitssoziologe.

