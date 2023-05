„Betriebe müssen sich nach den Vorstellungen der Jungen richten“

NÖN: Jeder Zweite wünscht sich eine gesetzlich verankerte Wahlmöglichkeit zwischen Vier- oder Fünf-Tage-Woche bei unveränderter Gesamtarbeitszeit. Das ergab eine Spectra-Studie. Glauben Sie, dass dieses Arbeitsmodell die Zukunft ist?

Markus Marterbauer: In Zukunft müssen wir viel mehr auf die individuellen Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten eingehen. Die Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen. In einer Phase, in der Firmen händeringend Arbeitskräfte suchen, müssen sie sich immer mehr auf die Wünsche der Einzelnen einstellen. Die Vier-Tage-Woche ist so attraktiv, weil sich viele längere Freizeitperioden wünschen. Ein Drei-Tage-Wochenende ist zwar auch nicht wirklich lange, aber ein Tag mehr macht schon etwas aus. Es gibt sicher auch Leute, die jedes Jahr fünf Wochen durchgehend auf Urlaub sein möchten. Andere wollen temporär aussteigen und wieder zurückkommen. Dieser Wunsch nach längeren Freizeitphasen ist ganz, ganz stark und deshalb glaube ich, dass sich das Modell einer Vier-Tage-Woche durchsetzen wird.

Bleibt die Arbeitszeit von 40 Stunden bei einer Vier-Tage-Woche aufrechterhalten, bedeutet das, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zehn Stunden pro Tag arbeiten. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Verlängerung der Tagesarbeitszeit?

Marterbauer: Viele Studien zeigen, dass lange Arbeitszeiten gesundheitsschädlich sind: Zehn-Stunden-Tage und alles, was darüber hinausgeht. Die Fehlerhäufigkeit steigt, Menschen arbeiten unproduktiver. Zehn Stunden sind wirklich eine Grenze, bei der man vorsichtig sein sollte. Allerdings denke ich, dass der Wunsch der Vier-Tage-Woche nicht immer mit 40 Stunden Wochenarbeitszeit verbunden ist. Denn Befragungen ergeben, dass sowohl Frauen als auch Männer langfristig gerne um die 30 Stunden pro Woche arbeiten würden. Für viele Männer bedeutet das eine Reduktion, für viele Frauen bedeutet es aber eine Ausweitung der Arbeitszeit, wenn sie jetzt in Teilzeit nur 15 oder 20 Stunden arbeiten. Langfristig geht es meiner Ansicht nach in die Richtung 30 Stunden an vier Tagen in der Woche.

In welchen Branchen ist die Vier-Tage-Woche ohne Arbeitszeitverkürzung nicht sinnvoll? Bzw. wo bringt sie Wettbewerbsnachteile oder auch -vorteile?

Marterbauer: Nachteile sehe ich keine. In den meisten Industrieunternehmen, in denen dauerhaft produziert wird, sind Schichtmodelle mittlerweile ohnehin üblich. Oft auch mit Arbeitszeitverkürzung. Im ersten Augenblick denkt man vielleicht, dass die Industriebranche ein Problem mit der Umsetzung der Vier-Tage-Woche hat, aber die Branche hat schon längst ganz andere Arbeitszeitmodelle entwickelt. Auch im Dienstleistungsbereich ist es zwar möglicherweise eine Herausforderung das Personal einzuteilen, aber die technische Ausstattung ist mittlerweile überall so gut, dass das kein Problem sein sollte.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) und die Niederösterreichische Arbeiterkammer (AKNÖ) befürworten nicht nur eine Vier-Tage-Woche, sondern auch eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei gleichem Lohn und Gehalt. Bei dieser Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich sollen frei werdende Arbeitsstunden durch neue Arbeitskräfte kompensiert werden. Das führe langfristig zu einer geringeren Arbeitslosigkeit. Wirklich?

Marterbauer: Das Hauptziel von Arbeitszeitverkürzung muss immer die Verbesserung des Wohlbefindens der Leute sein. Die Menschen sollen mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben. Für den Austausch mit Freunden, Liebe, Kultur und vieles mehr. Arbeitszeitverkürzungen hat es im gesamten 20. und 21. Jahrhundert gegeben und immer wollte man das Wohlbefinden der Menschen steigern, egal ob man für den Acht-Stunden-Tag oder für die Fünf-Tage-Woche gekämpft hat.

Die Beschäftigungseffekte von Arbeitszeitverkürzung sind dann in einem zweiten Schritt zu beurteilen. Sie sind nicht das erste große Ziel. Arbeitszeitverkürzung hat keine negativen Effekte, wird aber auch keine stark positiven Beschäftigungseffekte haben. Allerdings kann es für Leute, die mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden sind, eine Chance sein, auf einen besseren Arbeitsplatz mit kürzerer Arbeitszeit zu wechseln. In der Statistik sieht man dann zwar keine zusätzlichen Beschäftigten, die Qualität der Beschäftigung der oder des Einzelnen hat sich jedoch de facto massiv verbessert. Diesen Aspekt würde ich eigentlich in den Vordergrund stellen.

Eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich entspreche einer Gehaltserhöhung von 20 Prozent, heißt es von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung. Wer soll das bezahlen?

Marterbauer: Die Suppe wird immer weniger heiß gegessen, als sie gekocht wird. Als in den 1970er Jahren die Arbeitszeit gesetzlich von 48 Stunden auf 40 Stunden pro Woche reduziert wurde, ist die Industrie nicht in Konkurs gegangen, im Gegenteil, sie ist kräftig gewachsen, auch weil die Gewerkschaften immer die Kostensituation der Unternehmen berücksichtigen. Was ich also mit dem anfänglichen Sprichwort meine: In der konkreten Umsetzung einigt man sich auf Modelle, die für beide Seiten zielführend sind. Die Sozialpartnerschaft funktioniert in Österreich noch gut. Da mache ich mir keine Sorgen.

Besonders Unter-30-Jährige befürworten in der anfangs erwähnten Spectra-Studie die Wahlmöglichkeit zwischen Vier- und Fünf-Tage-Woche. Nach 1997 Geborene werden außerdem nicht selten als „Generation Teilzeit“ bezeichnet. Steuern wir hier nicht auf einen wachsenden Generationenkonflikt in Sachen Arbeitsmoral und Work-Life-Balance & Co. zu?

Marterbauer: Das glaube ich eigentlich nicht. Die jungen Leute haben andere Vorstellungen darüber, was wichtig ist im Leben, und ich sehe das nicht als Abwertung der Arbeit. Die Jungen wollen interessante, sinnerfüllte, gute Jobs haben, aber sie wollen sie vielleicht anders gestalten können, mehr Einfluss selbst darauf haben, wann und wie man arbeitet. Und ich finde, das ist ein großer gesellschaftlicher Fortschritt. In der Generation meiner Eltern war es beispielsweise undenkbar, dass die Väter zu Hause bleiben, wenn es kleine Kinder gibt. Heute wird es zunehmend üblich, dass Väter in Karenz gehen und ihre Arbeitszeit verkürzen. Das ist keine Abwertung der Arbeit, sondern eine Aufwertung der Kinder.

Aber glauben Sie nicht, dass ältere Generationen den Arbeitszeitvorstellungen der jungen Leute dennoch kritisch gegenüberstehen?

Marterbauer: Wenn man berücksichtigt, was eine geringere Arbeitszeit konkret im Leben eines Menschen bedeutet, dann steigt auch wieder das Verständnis. Wenn man etwa eine Ausbildung neben der Arbeit oder eine große Reise machen möchte oder sich um die Kinder kümmert. Außerdem zeigt die gesamtwirtschaftliche Situation, dass wir die jungen Leute dringend brauchen. Die Betriebe werden sich nach deren Vorstellungen richten müssen. Es werden sich jene Betriebe durchsetzen, denen das gut gelingt. Jene Betriebe, die auf ein 40-Stunden-Modell an fünf Tagen in der Woche bestehen, werden vielleicht in Zukunft keine Arbeitskräfte mehr bekommen.

Österreichs Teilzeitquote lag im ersten Quartal 2022 mit 29,9 Prozent weit über dem EU-Durchschnitt von 17,7 Prozent. Befeuert das nicht die Altersarmut und ist unser Pensions- und Wohlfahrtsstaat so langfristig noch finanzierbar?

Marterbauer: Teilzeit in Österreich bedeutet durchaus ein Problem für Altersarmut, denn Teilzeit ist ganz stark auf Frauen konzentriert. Die Teilzeitquote beträgt bei Frauen mehr als 50 Prozent und das führt dann langfristig auch zu einer schlechteren Pension. Außerdem haben wir bei den Teilzeitbeschäftigten in Österreich im internationalen Vergleich auch relativ wenig Stunden. Das Ziel müsste also sein Teilzeit aufzuwerten. Arbeitet man beispielsweise 30 Stunden, kann man davon auch schon besser leben.

Auch für die Finanzierung des Pensionssystems ist entscheidend, wie hoch die Einkommen der aktuell Beschäftigten sind. So würde Teilzeit mit 30 Stunden auch hier einen Vorteil bringen. Ein anderes Phänomen zeigt sich häufig am Ende des Erwerbslebens. Viele gehen aus der Arbeitslosigkeit in die Pension, zum Beispiel wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. Das ist sowohl für die eigene Pension als auch für das Pensionssystem ein Nachteil. Auch hier wäre Teilzeitarbeit durchaus noch attraktiv, weil man sich zurücknehmen kann, aber dennoch arbeitet und ins Pensionssystem einzahlt. Ich bin sehr optimistisch bezüglich Finanzierbarkeit des Pensionssystems, solange die Beschäftigungsquoten hoch sind und die Einkommen entsprechend wachsen.

Wird man in vierzig Jahren noch eine Pension vom Staat bekommen?

Marterbauer: Ja, zu 100 Prozent.