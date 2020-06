Für das Comeback von Exportwirtschaft und Tourismus in ganz Österreich sei die Drehkreuzfunktion der AUA unverzichtbar.

"Wir wissen um die Bedeutung des Flughafens Wien und der Austrian Airlines für Betriebe und Arbeitnehmer in ganz Österreich", betonte Danninger in einer Aussendung. Die Republik brauche einen starken Home-Carrier. Das klare Bekenntnis zur Langstrecke sei "von besonderer Bedeutung für den gesamten Wirtschaftsstandort", so der Landesrat.