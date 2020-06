Ärztekammer NÖ will papierloses Rezept beibehalten .

Die Ärztekammer für Niederösterreich hat sich am Mittwoch für die Beibehaltung papierloser Rezepte ausgesprochen. "Neben der für den Patienten einfacheren Lösung kann dieses elektronische Rezept auch nicht mehr verloren gehen oder gefälscht werden", so Kammer-Vizepräsident und Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte Dietmar Baumgartner in einer Aussendung.