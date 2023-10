Bundesbeschaffung rückte Nachhaltigkeit in NÖ in den Vordergrund

Wie können öffentliche Institutionen und regionale Unternehmen zu einer nachhaltigen Zukunft in Österreich beitragen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Veranstaltungsreihe der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) seit April. Das Ziel der Bundesländertour sei es, Lösungsansätze für ein zukunftsfittes Österreich zu finden. Dafür tauschen sich die BBG, sowie Fachexperten, Kunden und Lieferantenorganisationen über aktuelle Themen aus. Zu diesen Schwerpunkten zählt neben Mobilität und Krisenintervention etwa die nachhaltige Beschaffung, die im Zentrum der Veranstaltung in Niederösterreich stand.

„Einfach nachhaltig beschaffen: Lösungen mit Klimaschutzbeitrag & Einblicke in die Gesundheitswelt“, so lautete die Agenda des Tourstopps in der Landeshauptstadt. St. Pöltens Vizebürgermeister Harald Ludwig und BBG-Geschäftsführer Gerhard Zotter eröffneten die Veranstaltung am 26. September im Panoramasaal der Hypo NOE Landesbank-Zentrale.

Erfreulich sei, so Zotter, dass das BBG-Portfolio zum Großteil von österreichischen Anbietern bezogen wird, was sich sowohl auf das Klima und die lokale Wirtschaft positiv auswirken würde. Das sei möglich, da Österreich einen starken Wirtschaftsstandort darstelle. Für die nahe Zukunft würden neben der nachhaltigen Beschaffung auch die Mobilitätswende und die erneuerbare Energie von großer Bedeutung sein. Dazu kämen noch die klimafreundliche Haus- und Stadtverwaltung, sowie Sanierungsregelungen und -maßnahmen. Diese Punkte wurden in Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion behandelt. Das Ziel sei es, dass Österreich klimaneutral wird.

Nachhaltigkeit am Universitätslandesklinikum St. Pölten

Im Rahmen der Veranstaltung stand auch ein Impulsvortrag von Bernhard Kadlec, dem kaufmännischen Direktor des Landesklinikums in St. Pölten, am Programm. Er erläuterte, wie es das Landesklinikum geschafft hätte, durch kleinere Maßnahmen bei Energie, Transport und Lagerinfrastruktur viel Geld zu sparen. Beispielsweise wurden die Wasserflaschen aus Plastik durch Trinkbrunnen ersetzt. Den Patientinnen und Patienten werden jetzt Karaffen zur Verfügung gestellt, mit denen sie sich ihr Wasser bei den Brunnen selbst abfüllen können. Dadurch konnte das St. Pöltener Krankenhaus nicht nur den anfallenden Müll reduzieren und den Logistikaufwand verringern, sondern gleichzeitig auch die Mobilität der Patienten erhöhen.

Grundsätzlich sei das Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Gesundheit sehr wichtig. So wies die Leiterin des Forums „Österreich isst regional“, Andrea Ebner-Pladerer, bei der Bundesländertour in NÖ darauf hin, dass ein verringerter Fleischkonsum sowohl für das Klima als auch für den Körper Vorteile bringen würde.

Neben der Veranstaltung in Niederösterreich besuchte die BBG-Bundesländertour kürzlich auch das Burgenland, wo es um die Krisenprävention ging. BBG-Geschäftsführer Zotter zeigte sich sehr zufrieden mit den beiden Tourstopps: „Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft in Niederösterreich und im Burgenland. Das Sprichwort „Durchs Reden kommen die Leute zusammen“ hat sich einmal mehr bestätigt. Es war spannend, den Austausch zwischen Expertinnen und Experten der öffentlichen Hand mitzuverfolgen.“ Die zahlreichen Diskussionen und Vorträge hätten laut ihm zur Gestaltung eines zukunftsfitten Österreichs beigetragen.