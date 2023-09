Bahnexperte Knoll: „Man muss schon im Detail die Strecken evaluieren“

NÖN: Herr Knoll, 360 Schienenkilometer wurden laut Greenpeace in NÖ seit 1995 stillgelegt. Wir haben darüber berichtet. Die Umweltschützer fordern nun eine Reaktivierung der Strecken von der Politik. Als Bahnexperte, wie bewerten Sie diese Studie?

Otfried Knoll: Ich sehe primär einmal ein großes Missverständnis. Den Begriff “stillgelegt” gibt es im österreichischen Recht nicht. Man unterscheidet zwischen “eingestellt” und “aufgelassen”. Wenn ein Auflassungsverfahren durchgeführt wurde — das ist bei den meisten der angesprochenen NÖ-Bahnstrecken der Fall — dann kann man die Strecke nicht so ohne weiteres wieder als Eisenbahn in Betrieb nehmen. Das gilt sowohl semantisch als auch rechtlich. Die Schienen sind in dem Fall nicht mehr vorhanden, die Eisenbahninfrastruktur ist rückgebaut. Da wird in dieser Studie offenbar beides vermischt. Außerdem gibt es Strecken, wo zwar kein Personen-, sehr wohl aber noch Güterverkehr stattfindet. Das muss man in der Argumentation differenzieren und beachten.

Was wäre notwendig, um eine aufgelassene, rückgebaute Bahnstrecke zu reaktivieren?

Knoll: Das ist im Eisenbahngesetz geregelt. Ein befugtes Eisenbahnunternehmen, wie etwa die NÖVOG in Niederösterreich, müsste ein neues Konzessionsverfahren bei der jeweiligen Behörde, in der Regel dem BMK (Bundesministerium für Klimaschutz), beantragen. Im Vorfeld muss die Politik ein öffentliches Interesse an der Strecke bekunden und nachweisen. Und es braucht einen Finanzierungsplan, der unter anderem auf einer Potenzialanalyse im Güter- und Personenverkehr basiert und eine Finanzierungsvereinbarung beziehungsweise nachvollziehbare Finanzierungsvorlagen. Das alles wird geprüft und in einem politischen Entscheidungsprozess geklärt, ob dafür Bundesgelder verfügbar sind. Für Privatbahnen, das sind nicht-bundeseigene Eisenbahnen wie die Mariazeller Bahn, gilt ein anderer Finanzierungsschlüssel als bei den Bundesbahnen — da müssten auch Länder und manchmal auch Gemeinden entsprechend mitfinanzieren.

Otfried Knoll hat mit seiner jahrzehntenlangen Bahn- und Verkehrsexpertise auch in Niederösterreich mehrere große Eisenbahn- und Verkehrsprojekte initiert und begleitet, darunter etwa die Wieselzüge und -busse, Salamander-Zahnradbahn, Wachaubahn, Waldviertelbahn und Mariazellerbahn. Foto: Altphart Fabian

Greenpeace fordert ja die NÖ-Landesregierung auf, die besagten Regionalbahnstrecken zu reaktivieren. Die ÖBB widerum sprechen davon, dass sie 1,8 Milliarden Euro in den Schienenausbau und Modernisierung stecken. Wo zahlt jetzt das Land NÖ mit?

Knoll: Auch da werden einige Begriffe vermischt: nämlich Verkehrsinfrastrukturfinanzierung und Bestellung der Verkehrsleistung. Über die sogenannten Verkehrsdiensteverträge bestellt und finanziert das Land NÖ über den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) gemeinsam mit der SCHIG mbH mit Steuergeld den Personenverkehr, also Züge oder Busse. Wenn Sie aber eine Konzession für eine Bahnstrecke beantragen, müssen Sie ein Eisenbahnunternehmen mit den notwendigen Ressourcen, also der technischen Kapazität sein. Das Land NÖ hat mit der NÖVOG ein solches. Was dieses tun darf oder soll, ist ein politischer Auftrag, der erteilt werden muss.

Wer würde hypothetisch diese Bahnstrecke revitalisieren oder eben neu bauen?

Knoll: Für den Bahnbau gibt es etliche geeignete Bauunternehmen, wie etwa Porr, Swietelsky, Strabag und andere. Die Bauleistungen werden ausgeschrieben wie bei jeder Straßenbaustelle. Es gibt ein Vergabefahren für die Bauleistungen. Die Bauunternehmen errichten im Auftrag des Eisenbahnunternehmens die Bahnstrecke und betreiben diese sogar manchmal. Im Ausland sind solche Konzessionsmodelle, wo ein Unternehmen mit Bau und Betrieb dieser Bahninfrastruktur beauftrag wird, üblich. In Oberösterreich gibt es Projekte, wo eine landeseigene Gesellschaft als Infrastrukturunternehmen auftritt und die Planung und Baudurchführung begleitet.

Im Jahr 2009 einigten sich Bund und Land über die Stilllegung der 50 Kilometer langen Ybbstalbahn zwischen Waidhofen und Lunz/See mit 25 Haltestellen. Auch eine Unterschriftenaktion im Jahr 2017 mit 12.000 Unterschriften zur Rettung der Ybbstalbahn konnte da nichts bewirken. Der Zugverkehr sollte einem Radwegprojekt weichen. Im Bild: Gleisabbau in Göstling im Jahr 2022. Foto: Georg Perschl

Gibt es in Niederösterreich eine aufgelassene beziehungsweise abgebaute Bahnstrecke, die in den vergangenen 30 Jahren wieder neu aufgebaut worden ist?

Knoll: Eine wirklich neu aufgebaute in Niederösterreich fällt mir nicht ein. Was noch immer etwas schlummert ist die Strecke nach Kaltenleutgeben. Die Bahninfrastruktur liegt noch und könnte in Zukunft nach entsprechender Ertüchtigung wieder genutzt werden.

Was waren die Gründe für die Einstellung dieser Regionalbahnstrecken in NÖ? Unrentabilität?

Knoll: Die Strecken waren im Eigentum der ÖBB Infrastruktur AG. Diese hat sich im gesetzlich vorgesehenen Rahmen davon getrennt. Es gab eine Interessentensuche und dann politische Verhandlungen Richtung einer Übernahme. Wie die Entscheidungen und Sichtweisen von damals zu interpretieren sind, dazu kann die Landespolitik Auskunft erteilen.

Wann muss ein Eisenbahnunternehmen eine Strecke grundsätzlich einstellen?

Knoll: Wenn die Finanzierung nicht mehr sichergestellt werden kann. Wenn die Einnahmen aus dem unmittelbaren Betrieb wie etwa Schienenbenutzungsentgelt, Vermietung von Immobilien, des mittelbaren Betriebs aus Güter- und Personenverkehr und der Kofinanzierung von Bund, beteiligten Ländern, Gemeinden oder manchmal auch Industriebetrieben, etwa durch die Verkehrsdiensteverträge, nicht mehr die Gesamtkosten decken. Wenn also diese unterschiedlichen Finanzierungsregimes nicht mehr da sind oder nicht mehr ausreichen, kann die Situation eintreten, dass das Eisenbahnunternehmen mangels Finanzierung insolvenzgefährdet ist und die Sicherheit des Bahnbetriebs nicht mehr gewährleisten kann. Dann werden Strecken eingestellt beziehungsweise aufgelassen.

Auch der Zugverkehr auf der 120 Jahre alten Bahnstrecke Groß-Schweinbarth-Obersdorf ("Schweinbarther Kreuz") wurde 2019 eingestellt und mit Bussen ersetzt. Seit 2022 fahren auf den Buslinien am Schweinbarther Kreuz moderne E-Busse, hier bei der Ladestation in Gänserndorf. Foto: VOR, Bollwein

Statt Züge chauffieren heute Busse die Fahrgäste auf den ehemaligen Bahnstrecken. Etwa zwischen Zwettl und Schwarzenau im Waldviertel oder auf den Schweinbarther Kreuz-Linien im Weinviertel, wo sogar E-Busse im Einsatz sind. Die Passagierzahlen sind dadurch so gestiegen. Sind Busse oder nur auf Bestellung fahrende Sammeltaxis in nicht dicht besiedelten Gegenden die Alternative?

Knoll: Das muss man wertfrei sehen. Wo keine Schiene liegt oder gelegen ist und Menschen sonst keine öffentliche Reisemöglichkeit haben, macht das durchaus Sinn. Die Frage ist primär, wie man so etwas organsiert, ob auf freiwilliger Basis, wo sogenannte Bürgerbusse unterwegs sind oder über eine Bestellung beim Verkehrsverbund. Wo es eine Schiene gibt, die auch gut Siedlungsschwerpunkte bedienen kann, macht eben die Bahn Sinn. Bedarfsgesteuerter Verkehr mit Sammeltaxis und Co. kostet vergleichsweise weniger als angebotsorientierter Linienverkehr, der eine gewisse Auslastung braucht. Letztendlich entscheidet darüber die öffentliche Hand und Politik, wie sie sich mit ihrer Verkehrsinfrastruktur positioniert und welche Angebote geschaffen werden.

Anhand der Fahrgastzahlen kann man vergleichen, wie gut das vorherige Angebot war und das aktuelle System ist. Wenn das Nachfolge-System schlechter angenommen wird, dann wird man wahrscheinlich darüber nachdenken müssen, was man besser machen kann. War hingegen das vorherige System nicht angenommen, wird es einer großen Anstrengung bedürfen, das Nachfolgesystem gut zu gestalten. Es kommt auf die Lage und die Ausstattung der Haltestellen an, auf die Fahrzeiten, wie oft man umsteigen muss, wie attraktiv eine Verbindung ist und vieles mehr. Für Menschen, die gewohnt sind mit dem Auto zu fahren, muss die Verbindung hochattraktiv sein. Es gibt kein Patentrezept, aber es gibt seriöse Untersuchungsmethoden und gesetzliche Vorgaben, wie man sich in diesem Spannungsfeld bewegt. Bauland-Umwidmungen, neue Siedlungen und attraktive Zuzugsgebiete können natürlich auch früher getroffene Infrastrukturentscheidungen beeinflussen und verändern.

Das heißt, die Busse etwa, die nicht nur in der Bezirkshauptstadt Zwettl seit 2010 den Zugverkehr ersetzt haben, sind unter Umständen ein guter Dauerschienenersatz?

Knoll: Wenn die Busse das Siedlungspotenzial gut bedienen können und in einem ausreichend dichten Takt fahren, dann werden sie angenommen werden. Wenn Sie das nicht tun, wird kein Mensch damit fahren. Das ist aber bei der Schiene ähnlich: Wenn die Haltestellen dort liegen, wo Menschen wohnen oder sie eben dorthin verlegt werden, dann ist das stimmig. Heute bestellter Verkehrsdienst oder früher angelegte Schienentrassen kann man auch ändern. Auch eine Bahnstrecke ist nicht unveränderbar. Es muss nur jemand sagen, wir nehmen das notwendige Geld dafür in die Hand, weil es die bessere Alternative ist. Diese Entscheidung muss fundiert und auf einer wissenschaftlichen Basis getroffen werden.

Wie sieht es mit der neuen Zugstrecke aus, der Anbindung Horns über die Spange an die Franz-Josefs-Bahn?

Knoll: Dort geht es um die Pendlerbewegungen, die damit verbessert werden könnten. Ich kenne den Stand zum Projekt Horn nicht im Detail, aber wenn sehr starke Pendlerbewegungen über die Franz-Josefs-Bahn nach Wien gegeben sind und man dadurch nicht den Umweg über Sigmundsherberg fahren muss und damit einen vernünftigen Zeitvorteil schaffen kann, ist diese Neubaustrecke durchaus sinnvoll.

Der Greenpeace-Bericht ist im Grunde ein positives Zeugnis für den Bahnausbau in Österreich. Demnach wurde viel mehr in die Schiene als in die Straße investiert. Sehen Sie das auch so?

Knoll: Da werden zwei Themen miteinander vermischt: Das Investitionsvolumen in die Bahn und in die Straße. Da liegt Österreich deutlich vor der Straße, weil das Straßennetz bereits sehr gut ausgebaut ist und bei der Schiene Nachholbedarf besteht. Der wird jetzt im Hauptnetz mit großen Tunneln, Hochleistungsstrecken und Verkehrsbauwerken nachgeholt. Hier entstehen auch die hohen Investitionskosten. Greenpeace fordert offenbar nur, dass man im regionalen Bereich etwas tut. Das sind aber zwei völlig verschiedene Welten: Haupt- und Hochleistungsstrecken und Nebenbahnen.

Österreich steht nicht schlecht da, wenn man rein diese Zahlen ansieht. Es ist viel Geld im System, die Fahrgastzahlen steigen durch Taktverkehre und durch das Klimaticket, das speziell die Jugend anspricht. Österreich hat aber auch gut funktionierende Regionalbahnen, die von der jungen Generation genutzt und gemeinsam mit Gemeinden entwickelt wurden. Bei einigen Regionalbahnen in Österreich ist sicherlich noch Luft nach oben. Der ÖBB-Rahmenplan zeigt aber, dass das Problem erkannt wurde. Es fließen halt nicht die ganz großen Summen in das Regionalbahnnetz.

Ein 34 Kilometer langes Teilstück der ehemaligen Donauuferbahn, zwischen Krems und Emmersdorf, bleibt mit der saisonalen Wachaubahn der NÖVOG dem Tourismus- und Nostalgieverkehr erhalten. Der Personenverkehr zwischen St. Nikola-Struden und Sarmingstein wurde mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 hingegen eingestellt. Foto: NÖ-Bahnen, Johannes Schendl

Welche Regionalbahnen würden Sie als gut funktionierend und erfolgreich hervorheben?

Knoll: Das ist in erster Linie die höchst frequentierteste Regionalbahn Österreich, die Badner Bahn. Die Raaber Bahn, die Traunseetram und die Linzer Lokalbahn in Oberösterreich, aber auch die Mariazellerbahn, in die viel investiert wurde. Auch die Salzburger Lokalbahn, die Montafonerbahn, die Weizer Bahn und die Zillertalbahn sind positive Beispiele, die den Gemeinden entlang der Strecken und den Menschen, die dort wohnen, einen Standortvorteil bringen, weil entsprechend investiert wurde.

Ist die Greenpeace-Forderung an die NÖ-Politik die aufgelassenen NÖ-Strecken zu reaktiveren sinnvoll oder doch nicht?

Knoll: Das kann man generell so nicht beantworten. Es müsste jede Strecke einzeln geprüft werden, ob sie dafür entsprechende Potentiale hat. Ohne eine fundierte Analyse, inklusive Kostenaufwandschätzung kann man keine pauschale Aussage treffen, ob es gescheit oder dumm ist. Die Studie liegt vor. Wer immer sich angesprochen fühlt, kann das näher untersuchen. Dafür gibt es etwa Ingenieurbüros und Baufirmen, die das evaluieren und die Strecken auch wiederherstellen können. Letztlich brauchen sie dazu eine politische Entscheidung.

Das Bild, das die Studie zeichnet, gibt das nicht her. Sie vermischt sehr vieles. Es geht nicht nur darum, wo die großen Investitionen anfallen oder wie viele Kilometer betroffen sind. Man muss schon im Detail die einzelnen Strecken evaluieren. Aber als Anregung zu einer vertiefenden Betrachtung ist sie durchaus tauglich.