Aufgrund Neuausrichtung Cleen Energy kündigt rote Zahlen an

Im Herbst 2022 präsentierte das Mostviertler Energietech-Unternehmen eine ausziehbare Photovolitaik-Anlage im Container. Foto: CLEEN Energy AG, Stefan Muntean

Werbung

C leen Energy wird heuer doch nicht - wie im März angekündigt - bei 25 Millionen Euro Umsatz ein positives Betriebsergebnis (EBIT) erzielen, teilte das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung am Donnerstag mit.

Der neue Vorstand werde Cleen Energy einer Neuausrichtung und Neustrukturierung unterziehen, begründete das Unternehmen die Korrektur. Daher erwarte das Unternehmen nun 18 Millionen Euro Umsatz und ein negatives EBIT „im niedrigen einstelligen Millionenbereich“. Im Rahmen der Neuausrichtung des Anbieters von Lösungen für erneuerbare Energie könnten die von der Hauptversammlung bereits abgesegneten Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden, so Cleen Energy. Das Unternehmen hat auch in der Vergangenheit die Prognosen - etwa für das Geschäftsjahr 2022 - nach unten revidieren müssen.