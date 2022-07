Fische, die im Stall leben

Werbung

Seit zehn Jahren beschäftigt sich Waldland in Oberwaltenreith (Bezirk Zwettl) mit der Zucht von Welsen. Damals wie heute ist es erklärtes Ziel, die Eigenversorgung mit Fisch zu steigern. Insgesamt produziert Österreich nur sechs Prozent der hier verzehrten Fische. Selbst bei Süßwasserfischen sind es nur 34 Prozent. Andere Binnenländer wie Tschechien oder Ungarn sind da besser. Im Vergleich zu 2012 ist damit keine Steigerung gelungen, obwohl Waldland bereits 80 Tonnen Welse pro Jahr produziert. Aber viele Teichflächen wurden aus der Produktion genommen – oft bringt es mehr ein, an Hobbyfischer zu verpachten.

Die Welse werden bei Waldland in einer Halle in einem geschlossenen biologischen Kreislauf produziert. Die gesamte Wertschöpfungskette, von den Elterntieren über die Brütlinge bis zum schlachtfertigen Fisch, wird bei Waldland durchlaufen. Bei den Setzlingen ist man schon so weit, dass vier weitere Anlagen, drei davon in Deutschland, von Waldland beliefert werden.

Da das Wasser der Zuchtbecken durch einen Biofilter gereinigt wird, werden diesem auch keinerlei Antibiotika zugesetzt. Die Waldviertler Welse sind also bio. Darüber hinaus gibt es bereits einen Vertragsbauern, der eine Indoor-Anlage auf seinem Hof betreibt. „Ein radikaler Ausbau scheitert aber derzeit an den Gegebenheiten des Marktes, denn es gibt genügend Fisch“, betont Geschäftsführer Gottfried Pichler.

Warum Waldland ausgerechnet auf Welse setzt? Diese sind grätenfrei und besonders in Gemeinschaftsküchen, Altersheimen und Krankenhäusern sehr begehrt. Die Welse werden mit rund eineinhalb Kilo geschlachtet und dann bei Waldland weiterverarbeitet.