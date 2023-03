EVN kündigt 300.000 Kunden, um sie zu halten

Werbung

Als beliebtes NÖ-Wahlkampfthema waren die EVN-Tariferhöhungen per 1. April zuletzt ein Schreckgespenst, mit dem viel Furore gemacht wurden. Zur Überraschung vieler kündigt nun die EVN AG alle „Optima Klassik“-Verträge auf und macht ihren betroffenen 300.000 Strom- und Gas-Bestandskunden via eingeschriebenen Brief ein (etwas) günstigeres Neuangebot.

Hintergrund: Energiemarkt-Verwerfungen und Kopplung mit Preisindices

Die Folgen der Verwerfungen am Energiemarkt, deren Höchstpreise rund 6 Monate später bei Endkunden aufschlagen, haben den Landesenergieversorger zu diesem Schritt bewegt. Dadurch, dass die „Optima Klassik“-Tarife aus Transparenz und Symmetrie-Gründen an den Österreichischen Strom- und Gaspreisindices (ÖSPI und ÖGPI) gekoppelt sind, würden sich ohne dieses Manöver der EVN die Tarife der Bestandskunden vertragstechnisch mit 1. April verdoppeln. Nach den geltenden Allgemeinen Lieferbedingungen der „Klassik“-Tarife ist eine zweimalige Anpassung im Jahr nach oben und nach unten vorgesehen. Das würde aber per 1. April den Strompreis für diese Kunden von etwa 26,9 auf 50 Cent netto verdoppeln. Ihr Gaspreis würde sogar um 40 Prozent von 14 auf 19,7 Cent steigen.

Stefan Zach ist Pressesprecher der EVN AG. Foto: EVN, Matejschek

Diese Anpassungsmechanismen sind bei den aktuellen Verwerfungen auf den Energiemärkten schwierig, daher wollen wir nun die Partnerschaft mit unseren Kundinnen und Kunden erneuern. EVN Sprecher Stefan Zach

„Diese Anpassungsmechanismen sind bei den aktuellen Verwerfungen auf den Energiemärkten schwierig, daher wollen wir nun die Partnerschaft mit unseren Kundinnen und Kunden erneuern", sagt EVN Sprecher Stefan Zach im Gespräch mit der NÖN. Alle betroffenen Kunden bekommen in den nächsten Wochen die Vertragskündigung mit dem Neuangebot via Post zugesendet. Aus konsumentenschutzrechtlichen Gründen könne eine Umstellung nicht automatisch erfolgen, man brauche eine aktive Zustimmung zu dem Vertragsangebot. „Wir brauchen hier Rechtssicherheit", erläutert Zach.

Die ersten Briefe erreichen die Kundinnen und Kunden Mitte März. Der Versand erfolge in Tranchen. Die Umstellung soll „zeitnahe“ abgewickelt werden. Die EVN wolle jedenfalls auf allfällige Anrufe, E-Mails oder Besuche rasch reagieren, sagt der EVN-Sprecher, der mit einer erhöhten Zahl an Anfragen rechnet.

Neues Tarifangebot mit 12-monatiger Preisgarantie und Vertragsbindung

Der Landesenergieversorger bietet seinen „Klassik“-Bestandskunden, die zum Teil schon 25 Jahre oder länger ihren Strom bzw. Gas von der EVN beziehen, einen „attraktiven“, neuen Tarif mit einjähriger Preisgarantie und Vertragsbindung an. Im Vergleich zum auslaufenden „Optima Klassik Tarif“ ist bei dem neuen Tarif, dem „Optima Garant Natur 12“, der jährliche Grundpreis etwas höher, der Arbeitspreis ist hingegen etwas günstiger.

Für einen durchschnittlichen Kunden mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden Strom und 15.000 Kilowattstunden Gas ändere sich damit praktisch nichts. “Mit diesem neuen Angebot können wir die Preise über den kommenden Winter stabil halten. Das bringt sowohl unseren Kundinnen und Kunden, als auch uns als Unternehmen Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten”, so Zach.

Wer das Tarifangebot der EVN AG nicht annimmt, nicht rechtzeitig in einen anderen Tarif oder gar zu einem anderen Energielieferanten wechselt, muss mit Ende Juni mit einer Abschaltung durch die Netz NÖ rechnen. Je nach Entwicklung der Großhandelspreise und des Energiemarkts und generell des Ukraine-Konflikts mit seinen Folgen, können die Strom- und Gaspreise weiter steigen oder auch weiter sinken. Im letzteren Fall würden Endkunden mit einem sogenannten „Float“-Tarif, der monatlich preislich an die zwei Indices ÖSPI und ÖGPI angepasst wird, günstiger ihr Strom bzw. Gas beziehen.

EVN tourt mit Bus durch ganz Niederösterreich

Die Kunden können das Tarifangebot, das im Brief mit der „Klassik“-Vertragskündigung mitverschickt wird, mit einer Unterschrift annehmen und via vorfrankierten Rücksendekuvert an die EVN retournieren. Auch eine Online-Vertragszeichnung, telefonisch im EVN-Callcenter oder persönlich in einem Servicecenter, ist möglich.

Um alle Kundinnen und Kunden zu erreichen, tourt die EVN erneut mit Bus und Beratung durch die einzelnen Gemeinden Niederösterreichs. „Vor allem ältere Menschen, aber auch Menschen mit sprachlichen Barrieren bevorzugen häufig den persönlichen Kontakt gegenüber dem Online-Angebot“, sagt Zach. „Gerne unterstützen wir beim Ausfüllen der Online-Formulare.“

Höchstpreise bei Gas und Strom aus dem Vorjahr kommen beim Endkunden an

Viele Energieversorger, darunter die EVN AG, berechnen ihre Tarife gekoppelt an den Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) bzw. des Österreichischen Gaspreisindex (ÖGPI), der von der Österreichischen Energieagentur (ÖEA) berechnet wird. Mit einer Verzögerung von einigen Monaten kommen nun die Höchstpreise auf den Energiemärkten aus dem Vorjahr - bei Gas bis zu 337 Euro/MWh Ende August 2022, bei Strom 514,5 Euro/MWh im 4. Quartal 2022 - bei den Endkunden an.

Der Österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) fällt im März 2023 im Vergleich zum Vormonat Februar um 21,2 Prozent. Gegenüber März 2022 liegt er um 16,9 Prozent niedriger Foto: Österreichische Energieagentur

Der ÖGPI zeigt an, um wie viel Prozent sich der Großhandelspreis für Erdgas im kommenden Monat gegenüber der Basisperiode verändert.

Der ÖSPI bildet dabei nur die reine Energiekomponente ab. Im Vergleich zum März des Vorjahres 2022 liegt der ÖSPI um 191,2 Prozent höher. Foto: Österreichische Energieagentur

Der ÖSPI zeigt an, um wie viel Prozent sich der Einkaufspreis an der Börse für Strom im kommenden Monat gegenüber der Basisperiode, dem Vormonat und dem Vorjahr auf Grundlage eines fiktiven Beschaffungsverhaltens verändert. Der Durchschnitt der Strompreise aus dem Jahr 2006 ist die Ausgangsbasis für den Strompreisindex.