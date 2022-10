Werbung

„Heuer war es etwas kühler und es gab mehr Niederschlag, daher ist die Borkenkäfer-Situation nicht mehr akut gefährlich“, berichtet Franz Fischer, Obmann des Waldverbands NÖ. Nur punktuell gab es jedoch wieder Befall. Da der „Klimawandel Realität ist“, sei die Gefahr auch nicht gebannt.

Das Bundesforschungszentrum für Wald hat zudem Versuche durchgeführt, andere Baumarten zu etablieren. „Die Fichte war der Brotbaum der Forstwirtschaft und ist es nach wie vor, aber wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, wird sie weiterhin in Bedrängnis sein“, gibt Fischer zu bedenken. Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie sollen künftig verstärkt gesetzt werden, ebenso werden Laubhölzer wie Rotbuche, Ahorn und Eiche an Bedeutung gewinnen. Monokulturen werden in Zukunft ausgedient haben.

„Schädlinge gibt es bei jeder Baumart, wenn man verschiedene Arten pflanzt, minimiert man die Risiken“, hofft Fischer. Der vom Land ins Leben gerufene Waldfonds bietet Unterstützung für die Wiederaufforstung, denn der Schaden war generationsübergreifend und existenzbedrohend für viele Waldbesitzer.

Fischer betont auch, dass es nach wie vor Zuwachs (an Hektar und Masse) gibt und dass daher der Wald, anders als eine Tendenz in der EU, sehr wohl nachhaltig ist. „Regionale Nutzung des Rohstoffs Holz ist gelebter Klimaschutz!“