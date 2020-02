Ticketkauf via Westbahn-App. Das ist mit 25. Februar 2020 Geschichte, wie das Bahnunternehmen jetzt bekannt gab. Bisher konnte man in der App ein Ticket kaufen, indem man bei gespeicherten Kreditkartendaten die gewünschte Von-Bis-Strecke eingegeben hat. Erst wenn der Steward im Zug den so erstellten QR-Code gescannt hat, wurde der Ticketpreis von der Kreditkarte abgebucht. Und: Gespeicherte Ermäßigungen wurden automatisch abgezogen.

„Der ursprüngliche Grund für die Einführung von Westpay war, Zahlungen unkomplizierter machen zu wollen“, sagt eine Sprecherin der Westbahn zu den Gründen für das Westpay-Aus. Der Zahlungsvorgang über die Website sei nun vereinfacht und beschleunigt worden, außerdem sei nicht das gesamte Ticketportfolio verfügbar gewesen.