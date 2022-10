Schaufenster Arbeitsmarkt: 700 Beratungsgespräche durchgeführt

Werbung

Für alle, die in der Berufswelt eine Orientierungshilfe benötigen, waren die Pop-Ups „Schaufenster Arbeitsmarkt“ eine erste Anlaufstelle. Das Land Niederösterreich organisierte in Zusammenarbeit mit unter anderen dem Arbeitsmarktservice NÖ, der Wirtschaftskammer NÖ, dem WIFI NÖ und weiteren Partnern die Pop-Ups zu beruflicher Beratung.

Interessierte holen sich Informationen beim Schaufenster Arbeitsmarkt. Foto: Lisa Schandl

An den drei Standorten in Mödling, Wiener Neustadt und Gänserndorf waren Beraterinnen und Berater persönlich vor Ort und führten in sechs Wochen insgesamt 700 Beratungsgespräche durch.

„Egal ob jung oder alt, egal ob Berufseinsteiger oder Person mit langjähriger Erfahrung, allen konnten wir mit Beratung auf ihrem Weg unterstützen“, fasst Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) die Aktion zusammen. Interessierte hatten die Möglichkeit, sich kostenlos über die Themen Lehre, Gesundheitsberufe, regionales Arbeiten und berufliche Weiterbildung informieren.

Wer die Pop-Ups verpasst hat und eine berufliche Beratung in Anspruch nehmen möchte kann zum Beispiel zur Bildungs- und Berufsberatung Niederösterreich gehen. Der Verein bietet an 90 Standorten im Land kostenlose Beratungen zur Weiterbildung, Orientierung im Beruf und mehr an.

