Spar Niederösterreich besetzt 150 Lehrstellen

„Mit dem umfangreichen Aus- und Weiterbildungsprogramm machen wir unsere Lehrlinge zukunftsfit und bieten berufliche Perspektiven auch nach der Ausbildung. Zahlreiche Sparianer:innen beweisen, dass Karriere nach der Lehre ein erreichbares Ziel ist. Unter unseren Führungskräften sind sehr viele ehemalige Spar-Lehrlinge zu finden“, sagt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Harmonisches und freundliches Betriebsklima, Wertschätzung und eine hervorragende Qualität der Ausbildung – so beschreiben Spar-Lehrlinge ihre Ausbildung bei Spar, dem größten privaten Arbeitgeber und Lehrlingsausbilder in Österreich.

Dem gegenüber steht ein eher unsicheres Zukunftsbild junger Menschen, das nicht zuletzt auf der gesamtgesellschaftlichen Situation bzw. globalen Entwicklungen gründet. Die Corona-Krise oder der Klimawandel sind Beispiele dafür. „Die Lehre bei Spar trifft den Zeitgeist junger Menschen. Wir können der ‚Generation Sicherheit‘ genau das geben: Nach der Ausbildung bieten wir jedem, der seine Lehre bei Spar erfolgreich abgeschlossen hat und einen sicheren Arbeitsplatz möchte, diesen auch an. Die beruflichen Aussichten in der spannenden und abwechslungsreichen Welt des Handels sind jedenfalls hervorragend“, so Spar-Vorstand KR Hans K. Reisch.

Karriere mit Lehre

Der Berufseinstieg ist herausfordernd, Spar macht ihn so einfach wie möglich. Lehrlinge treffen auf Teamplayer, die für Fragen immer da sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen und wertschätzend auf Augenhöhe begegnen. Ob in den Spar-Akademie-Klassen in den Bundesländern oder in der Spar-Akademie Wien: Praxisnahes Arbeiten wird in der Ausbildung bei Spar großgeschrieben. Die Lehrlinge lernen während ihrer Ausbildungszeit den gesamten Markt von Grund auf kennen und erhalten von ihren erfahrenen Lehrlingsausbilderinnen und Lehrlingsausbildern regelmäßige Feedbacks. Wer sich abseits des regulären Lehrplans weiteres Wissen aneignen möchte, dem steht ein großes Angebot spannender Zusatzausbildungen wie z.B. Käse- oder Bio-Expert:innen zur Verfügung. Spar setzt außerdem auf professionelles E-Learning: Über die Spar-eigene Online-Lernplattform „SEPP“ können Lehrlinge ihr Fachwissen spielerisch vertiefen. Denn bei Spar weiß man: Gut ausgebildete Lehrlinge sind die Zukunft für das Unternehmen.

Die Spar-Familie lebt eine Kultur der Vielfalt, des Miteinanders und der Wertschätzung. Über 120 verschiedene Nationen haben bei Spar ihre berufliche Heimat gefunden. Wer sich für Lebensmittel interessiert, Freude am Kontakt mit Menschen hat, über sehr gute Deutschkenntnisse verfügt und Wert auf einen sicheren Arbeitsplatz legt, für den ist eine Lehrlingsausbildung bei Spar genau das Richtige. Bewerbungen für den Lehre-Start im Herbst 2022 sind ab sofort online über die Spar-Jobbörse auf www.spar.at/lehre möglich.