Verdichtete Takte, mehr Kapazität und mehr Verbindungen. Das soll in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland in den kommenden zehn bis 15 Jahren auf Schiene umgesetzt werden. 15 Jahre lang gilt der Vertrag zur Sicherstellung der Leistungen von Wiener Lokalbahnen und Badner Bahn sowie der NÖVOG, zehn Jahre von ÖBB und Raaberbahn. Konkret wird das Angebot auf Schiene in der Ostregion bis 2035 um 25 Prozent, also ein Viertel des aktuellen Angebots im Jahr 2019, ausgebaut. Festgelegt wurde dieser Plan im Verkehrsdienstevertrag.

Diese ehrgeizigen Ziele haben natürlich auch ihren Preis: Elf Milliarden Euro beträgt das Auftragsvolumen. Das haben die Länder-Obleute Johanna Mikl-Leitner (Niederösterreich), Michael Ludwig (Wien) und Hans-Peter Doskozil (Burgenland) jetzt bekannt gegeben.

„Die Ostregion ist ein gemeinsamer Wirtschafts- und Lebensraum.“ NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Die Ostregion sei ein „gemeinsamer Wirtschafts- und Lebensraum“, betonte Johanna Mikl-Leitner bei der Präsentation der Ausbaupläne. Deswegen müsse auch das Verkehrskonzept über die Landesgrenzen hinaus gedacht werden. Das geschürte Paket sei „ein Bekenntnis zum Öffentlichen Verkehr“, so Mikl-Leitner.

Ein Auszug aus den wichtigsten Plänen in den kommenden 15 Jahren: Der Semmering-Basistunnel soll 2027 fertiggestellt werden. Ab 2026/27 wird die Verbindungsbahn Wien Meidling-Wien Hütteldorf in einem 15-Minuten-Takt verkehren. 2028 wird die ausgebaute Nordbahn-Strecke fertig sein, was Fahrtzeitverkürzungen mit sich bringen wird. Außerdem wird die Mattersburger Bahn modernisiert, ebenso die Pottendorfer Linie . Wie bereits angekündigt wird es auch Angebotsverbesserungen auf den NÖVOG-Bahnen , der Badner Bahn sowie der Raaberbahn geben. Insgesamt werde die Anzahl der Sitzplätze bis 2029 um knapp ein Drittel von aktuell rund 600.000 Sitzplätzen pro Tag auf 800.000 Sitzplätze anwachsen, erklärte Johanna Mikl-Leitner.

Hans-Peter Doskozil und Michael Ludwig haben bei der Präsentation der Schienenausbau-Pläne eine Lanze für die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB gebrochen – und sprachen sich klar für die Direktvergabe von Aufträgen an die ÖBB aus. Für Doskozil haben die ÖBB „das das gesamte Bundesgebiet abdeckende Angebot“. Es sei leicht, zwischen Wien und Salzburg gewinnbringend Schienenverkehr anzubieten, so Doskozil in Richtung der privaten Westbahn, die ÖBB fahre aber im Burgenland auch bis Jennersdorf. „Ich bin überzeugt davon, dass ein privates Unternehmen nicht nach Jennersdorf fahren will, ohne Gewinn zu machen.“

Ähnliches betonte auch Michael Ludwig: „Wir wissen gar nicht, was für einen Schatz wir in den ÖBB haben.“ Der nächste Schritt sei, betonte Ludwig, nicht nur über Bundesländergrenzen, sondern auch nationale Grenzen hinaus Verkehrskonzepte zu denken.