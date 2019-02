Bis zu 150 neue Lehrlinge können 2019 in Niederösterreich Teil der "Spar-Familie" werden - die Suche nach den Besten läuft bereits.

Die Lehrlinge, die in der Lehrzeit zeigen was sie können, haben die besten Karriere-Chancen und bekommen am Ende ihrer Ausbildung den B-Führerschein von SPAR bezahlt. | SPAR/Wildbild

Um die Lehre noch attraktiver zu machen, hat sich Spar dazu entschlossen, die Lehrlingsentschädigung anzuheben: Ab 1.9.2019 beträgt die Lehrlingsentschädigung für das erste Lehrjahr 700 Euro, für das zweite Lehrjahr 900 Euro und für das dritte Lehrjahr 1.210 Euro.

Darüber hinaus zahlt das Unternehmen bei tollen Praxis-Leistungen - zusätz­lich und je nach Lehrjahr - bis zu 140 Euro pro Monat dazu. Für gute Berufsschul­zeugnisse winken sogar Prämi­en von bis zu 218 Euro im Jahr. So können sich Jugendliche während ihrer Lehrzeit über 4.500 Euro dazuverdienen.

Wer in dieser Zeit außerdem gute Praxis-Beurteilungen und in der Schule Vorzugszeugnisse erhält, bekommt von Spar den B-Führerschein bezahlt. Im Jahr 2018 waren das österreichweit 74 Jugendliche.

21 verschiedene Lehrberufe

Kein anderes Handelsunternehmen in Österreich bietet eine so große Vielfalt in der Ausbildung an: Bei Spar, Interspar, Maximarkt und Hervis können Jugendliche aus 21 verschiedenen Lehrberufen wählen und im Team lernen was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, eigenes Geld zu verdienen und Erfolg zu haben.

„Ich zeig was ich kann. Als Lehrling bei SPAR“ – das ist das Motto der derzeit über 2.300 SPAR-Lehrlinge in Österreich. | SPAR

Ob im Einzelhandel, der Gastronomie, in der Bäckerei oder in der IT –Jugendliche haben im regional fest verankerten Unternehmen beste Chancen auf einen sicheren Job im Handel, zu dem niemand weit pendeln muss.

Bewerben können sich Interessierte ab sofort online über die Spar-Jobbörse auf www.spar.at/lehre.