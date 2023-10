Die Zukunft gestalten: Banklehre bietet Karriere

NÖN: Wie schaut eine Banklehre aus? Welche Inhalte bekommt man in Theorie und Praxis vermittelt?

Lucia Hasler: Die Lehre dauert drei Jahre und findet im dualen System statt, das heißt als praktische Ausbildung im Betrieb und als Unterricht in der Berufsschule. In der Filiale macht ein Lehrlingsausbilder mit der Praxis vertraut, in den zehn Wochen Berufsschule pro Lehrjahr stehen die Bereiche Bankbetriebswirtschaft, Rechnungswesen, Kundenberatung, Kreditgeschäft, Zahlungsverkehr, Wertpapiere und Börse, Devisenhandel, Risikomanagement sowie Unternehmensführung und -organisation auf dem Lehrplan. Dazu kommen die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik.

Welche Eigenschaften muss man für diesen Beruf mitbringen?

Hasler: Die Bewerber sollten vor allem offen und kommunikativ sein. Die Begeisterung für diesen Beruf sollte spürbar sein, ebenso die Freude am Kontakt mit Kunden. Wer dann noch Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und aktuellen Finanzthemen hat, ist für uns der perfekte Kandidat/die perfekte Kandidatin. Natürlich freuen wir uns über gute Schulnoten, eine positive Ausstrahlung, Motivation und Zielorientierung.

Wie begehrt ist diese Lehre? Ist der Andrang groß?

Hasler: Die Banklehre bietet eine breite und fundierte Ausbildung sowie interessante Karrieremöglichkeiten. Dass sie begehrt ist, zeigt sich in den letzten Jahren im Ansteigen der Bewerberzahlen. Dabei kommen die Lehrlinge aus ganz unterschiedlichen Bildungseinrichtungen. Ein Großteil besucht den polytechnischen Lehrgang, um den Pflichtschulabschluss zu absolvieren, hier bekommen die Schüler bei berufspraktischen Tagen erste Einblicke. Außerdem nimmt die Sparkasse NÖ Mitte West an Informationsveranstaltungen an Schulen teil.

Welche Angebote werdenden zukünftigen Lehrlingengemacht?

Hasler: Der Lehrling steigt bei uns mit einem attraktiven Grundgehalt ein. Er bekommt von uns ein Business-Outfit zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu den Benefits, die allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen, gibt es zum Beispiel einen Lehrlingsausflug, für gute Leistungen in der Berufsschule winken als Lohn Prämien und einmal im Jahr helfen die Lehrlinge einen Tag lang in einer sozialen Einrichtung mit, um neue Perspektiven kennenzulernen. Neben den Weiterbildungsangeboten bieten wir als Ziel auch die Übernahme an.

Welche Weiterbildungs-, Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten gibt es?

Hasler: Diese sind bei uns sehr vielfältig und individuell auf den Mitarbeiter abgestimmt. Ausschlaggebend sind Interesse und Qualifikation. Eine Entwicklung vom Lehrling zum Filialleiter mit Führungsaufgaben ist ebenso möglich wie eine Fachkarriere. Die Bezahlung richtet sich jeweils nach Qualifikation und Position des Mitarbeiters.

Wie schaut die abschließende Prüfung aus?

Hasler: Der Berufsschulabschluss zu Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau wird durch eine erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung erreicht. Diese besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Vorher besuchen die Auszubildenden Prüfungsvorbereitungskurse, in denen prüfungsrelevante Inhalte trainiert werden. Bei erfolgreichem Bestehen der Prüfung erhalten die Auszubildenden dann das offizielle Zeugnis. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die unternehmerisch denken, sich persönlich und fachlich weiterentwickeln möchten und gern Verantwortung übernehmen. Wir freuen uns auf junge Menschen, die mit uns die Zukunft gestalten möchten.