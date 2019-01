Bautechnische Assistenz, Bürokauffrau/-mann, Einzelhandelskauffrau/-mann, Informationstechnologie – Systemtechniker, KFZ-Techniker und Reisebüroassistent. In all diesen Bereichen sucht der ÖAMTC Lehrlinge. Österreichweit sind derzeit 67 Lehrlinge beschäftigt. Das Ziel für 2019: weitere 27-29 aufnehmen. „Die Aufnahme von Lehrlingen ist uns sehr wichtig, um den Nachwuchs zu sichern und neue Ideen ins Unternehmen zu bringen“, erklärt Martina Hammer vom ÖAMTC-Personalmanagement in Wien.

Lehrlingsoffensive weiter ausgebaut

Seit 2011 ist die Lehrlingsausbildung ein wesentlicher Bestandteil im Mobilitätsclub. Davor wurden nur vereinzelt Lehrstellen vergeben. Jährliche Vorgaben für die Lehrlingsaufnahme gibt es nicht. „Wir ermitteln jährlich, in welchen Abteilungen konkreter Bedarf besteht. Schließlich wollen wir nicht nur Ausbildungsbetrieb sein, sondern langfristige berufliche Perspektive bieten“, so Hammer.

Lehrlingsrallye am 8. und 15. Februar im Mobilitätszentrum Wien

Am 8. sowie 15. Februar können Interessierte im Zuge der Lehrlingsrallye den ÖAMTC als Arbeitgeber kennenlernen. Im Wiener Mobilitätszentrum erklären die Ausbilder an mehreren Infoständen ihre Tätigkeitsbereiche.

Informationen und Anmeldung zur Lehrlingsrallye gibt es unter www.oeamtc.at/lehrlingsrallye