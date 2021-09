Um den jüngsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Start ins Berufsleben zu erleichtern und ihnen einen Überblick über die bevorstehende Lehrzeit zu vermitteln, hat Spar am 27. August einen Willkommenstag organisiert. Moderiert hat die Veranstaltung im Festsaal des Wiener Rathauses Ö3-Moderator Andi Knoll. Für gute Stimmung sorgte ein Live-Act der Starmaniacs.

„Lehrlinge sind für uns die Zukunft. Wir setzen alles daran, ihnen ein bisschen mehr zu bieten: eine fundierte Ausbildung mit spannenden Herausforderungen, Prämien bei besonderen Leistungen sowie Aus- und Weiterbildung und Karrierechancen nach Ende der Lehrzeit“, sagt Spar-Geschäftsführer Mag. Alois Huber. „Allen neuen Lehrlingen wünsche ich auf diesem Weg einen tollen Start bei uns und heiße sie herzlich in der Spar-Familie willkommen“, freut sich Spar-Vorstandsdirektor Hans K. Reisch. Der Willkommenstag im Wiener Rathaus hat bei Spar eine lange Tradition – genau wie die Lehrlingsausbildung selbst! Der Spar-Lehrlingswillkommenstag 2021 ist ein klares Statement für eine gute und sichere Zukunft dieser jungen Menschen!

Guter Start ins Berufsleben

Bürgermeister Michael Ludwig freut sich: „Bildung bedeutet Immunisierung gegen Probleme am Arbeitsmarkt. Deswegen ist uns die Ausbildung von jungen Menschen besonders wichtig. Umso mehr freut es mich, dass SPAR seine Verantwortung wahrnimmt und einer stolzen Zahl an jungen Menschen eine fundierte Ausbildung im Rahmen einer Lehre bietet. Ich sage Danke dafür und wünsche den Lehrlingen viel Erfolg und Freude bei ihrem Start ins Berufsleben.“

Fachpersonal für die Zukunft

Bundesminister Martin Kocher erklärt: "Spar ist mit seinen 2.600 Lehrlingen ein Leit-Konzern bei der Lehrlingsausbildung in Österreich. Mit der eigenen Lehrlingsausbildung und der Spar-Akademie legt Spar den Grundstein für die Ausbildung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Lebensmitteleinzelhandel. Die Ausbildung von kompetentem Fachpersonal ist für die Zukunft entscheidend, um die hohen Qualitätsstandards im österreichischen Lebensmittelhandel aufrechtzuerhalten und Personalengpässe zu vermeiden. Mit der Lehrlingsausbildung schafft Spar daher schon heute die Basis für den Erfolg von morgen!“

Über 4.500 Euro dazuverdienen

Zusätzlich zur Lehrlingsentschädigung zahlt Spar bei tollen Praxis-Leistungen je nach Lehrjahr bis zu 140 Euro pro Monat dazu. Für gute Berufsschulzeugnisse winken Prämien von bis zu 218 Euro pro Lehrjahr. Auf diese Weise können sich Jugendliche allein durch Prämien während der drei Jahre Lehrzeit über 4.500 Euro dazuverdienen. Wer in dieser Zeit ausschließlich gute Praxis-Beurteilungen und in der Schule Vorzugszeugnisse erhält, bekommt von Spar darüber hinaus den

B-Führerschein bezahlt.

Fachliches Training und eigene Berufsschule

Spar bietet allen Jugendlichen einen Top-Karrierestart: Es ist möglich, eigene Ideen einzubringen und zusätzliche fachliche Trainings zu absolvieren. Ein weiterer Bonus: Spar-Lehrlinge in Wien besuchen mit der Spar-Akademie die Spar-eigene, private Berufsschule mit praxisorientierter Ausbildung auf höchstem Niveau. In den Bundesländern hat Spar eigene Berufsschulklassen in den Berufsschulen.