WKNÖ sieht Trend bestätigt: „Image der Lehre steigt“

Der Fachkräftemangel zählt zu den größten Herausforderungen, mit denen die Wirtschaft derzeit konfrontiert ist. So berichteten laut einer Studie seit Jahresbeginn etwa die Hälfte aller Betriebe in Niederösterreich von großen Problemen durch fehlende Fachkräfte in ihren Unternehmen.

Die Wirtschaftskammer NÖ berichtet nun einen Anstieg der Lehrlingszahlen und spricht von einem Trend zur Lehre. „Die aktuellen Lehrlingszahlen zeigen: Immer mehr junge Menschen, aber auch Betriebe, wissen die großen Chancen und Möglichkeiten der dualen Ausbildung zu schätzen. Es zeigt aber auch, dass wir das Image der Lehre weiter steigern konnten“, sagt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ.

Lehrberufe im Gewerbe und im Handwerk besonders beliebt

Im Vergleich zum September des Vorjahres stieg die Anzahl der Lehrlinge in Niederösterreich um 1,6 Prozent, was insgesamt ein Plus von 169 Lehrlingen bedeutet. So übten im vergangenen Monat 16.959 Menschen in Niederösterreich eine betriebliche Lehre aus. Die meisten der Lehrlinge sind im Gewerbe oder im Handwerk tätig sein. Darauf folgen Lehrberufe in der Industrie, sowie im Handel. Neben der steigenden Anzahl an jungen Menschen, die sich für eine Lehre entscheiden, berichtet die Wirtschaftskammer auch ein Plus bei den Ausbildungsbetrieben. So stieg die Anzahl der Lehrbetriebe in den letzten 12 Monaten um 27.

Die Lehre als wichtiges Standbein für Betriebe

Eines der NÖ-Unternehmen, bei dem zahlreiche Lehrlinge tätig sind, ist das Elektrounternehmen Klenk & Meder aus St. Pölten. Insgesamt beschäftigt der Betrieb 130 Lehrlinge. Zum Start des neuen Lehrjahres besuchte WKNÖ-Präsident Ecker die Auszubildenden, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Auch Wolfgang Klenk, Prokurist bei Klenk & Meder, betonte im Zuge des Austausches die Bedeutung der Lehre. Laut Klenk hätte die Ausbildung von Lehrlingen maßgeblich zum Erfolg des St. Pöltner Unternehmens beigetragen. Immerhin seien die Lehrlinge von heute die Spitzenfachkräfte von morgen.