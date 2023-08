Zahl der Lehranfänger und Lehrstellensuchenden in NÖ steigt weiter

Mit Stand Ende Juli haben 1.360 junge Menschen in den niederösterreichischen Lehrbetrieben eine Lehrstelle gesucht. Das ist einen Anstieg von 6,3 Prozent zum Vorjahr. „Gerade in Zeiten, in denen es für unsere Betriebe schwieriger wird, ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist das eine gute Nachricht. Denn die Ausbildung von Lehrlingen ist für viele unserer Betriebe ein großer Vorteil“, sagt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Auch die Zahl der Lehranfänger ist um 4,1 Prozent gestiegen. Bei der Gesamtzahl der Lehrlinge gab es einen Zuwachs von 1,2 Prozent. Die meisten Lehrverträge gibt es aktuell im Gewerbe und Handwerk, gefolgt vom Handel und der Industrie. Ausgebildet werden sie in 4.315 NÖ-Lehrbetrieben, deren Zahl ebenfalls um 15 gestiegen ist.

„Eine Lehrausbildung eröffnet jungen Menschen viele Perspektiven. Es stehen einem alle Wege offen. Von der Lehre mit Matura und der Lehre mit Studium bis zum Werkmeister, der Meister- oder Befähigungsprüfung bis hin zur Selbstständigkeit“, sagt Ecker.