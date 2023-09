Das sind Niederösterreichs Top-Bürolehrlinge

Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ kürte Lisa Marie Polly aus Wien zum besten Lehrling im kaufmännisch-administrativen Bereich. In einem Wettbewerb mit 120 Computerfragen innerhalb einer Stunde erreichte die junge Mitarbeiterin der MK Tourismuswerbung GmbH die höchste Punktzahl. Die Plätze zwei und drei gingen an Laura Enderlin aus Sollenau (Bezirksgericht Mödling) und Nathalie Frisslovics aus Engelhartstetten (ALSO Austria GmbH).

Der Wettbewerb fand in der Landesberufsschule Theresienfeld statt, wo 40 Teilnehmende aus Niederösterreich ihr Wissen in Betriebswirtschaft, Logistik, Rechtswesen und Allgemeinbildung zeigten. Die Sieger erhielten attraktive Preisgelder: 1.500 Euro für den ersten Platz, 700 Euro für den zweiten und 300 Euro für den dritten. Die Siegerehrung wurde von Schulqualitätsmanager Johannes Tanzer und Berufsschuldirektorin Clementine Gschwandtner durchgeführt. Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel, betonte die Bedeutung einer qualitativen dualen Ausbildung und lobte das Engagement der Jugendlichen beim Wettbewerb.

Insgesamt bildet der niederösterreichische Handel etwa 2.600 Lehrlinge aus, wobei der Lehrberuf Einzelhandelskaufmann/-frau besonders beliebt ist. Innovationen wie der neue Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau machen die Handelslehre noch attraktiver.

Krisensicherheit, berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Nähe des Arbeitsplatzes zum Wohnort und flexible Arbeitszeiten sind entscheidende Faktoren, die junge Menschen für eine Handelslehre motivieren. Weitere Informationen zum Wettbewerb und Bilder sind hier verfügbar.