Aussetzen der Maskenpflicht bringt Erleichterungen in der Wirtschaft

Auch im Lebensmittelhandel steht nach rund zwei Jahren nun ein Ende der Maskenpflicht bevor. Das Aussetzen der Maskenpflicht bringe Erleichterungen und Fairness für alle Betriebe, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Die Maskenpflicht im Lebensmittelhandel sei zuletzt unverhältnismäßig gewesen. „Ich freue mich, dass die Corona-Pandemie unseren Unternehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine dringend notwendige Pause verschafft. Gerade im Lebensmittelhandel ist die Maskenpflicht zuletzt im Vergleich zu anderen Bereichen unverhältnismäßig geworden“, sagt Ecker. Nun könnten die niederösterreichischen Betriebe wieder durchstarten.

Für den Herbst würde es jedoch noch einen Plan brauchen, dafür sollen laut Ecker die Sommermonate genutzt werden. „Wir müssen diese Atempause nützen und uns vorbereiten. Die kommenden Sommermonate geben uns die Chance einen klaren Plan auszuarbeiten, um somit weitere Einschränkungen vermeiden zu können“, so der WKNÖ-Präsident.

Aussetzen der Maskenpflicht „wichtiger Schritt“

Das Aus für die Maskenpflicht sei ein „wichtiger und richtiger Schritt“ begrüßt auch Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel, das angekündigte Aussetzen der Maskenpflicht für drei Monate. „Unsere Handelsbetriebe sind nicht die Orte, an denen sich das Virus verbreitet. Das belegen zahlreiche Studien“, betont Kirnbauer einmal mehr. „Unsere Betriebe und ihre Mitarbeiter bekommen nun endlich wieder Luft zum Arbeiten“. Eine „bestehende Ungerechtigkeit“ würde nun endlich beseitigt werden, so der NÖ Handelsobmann in einer Aussendung weiter. Insbesondere im Sommer sei das Aussetzen der Maskenpflicht wichtig – bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten falle so eine zusätzliche Belastung weg.