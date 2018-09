Ein Großteil der 500 beim AMS vorangemeldeten niederösterreichischen Mitarbeiter von Leiner und kika haben dem Vernehmen nach Ausstiegsangebote bekommen.

Diese Angebote sind gemäß einem zuvor erstellten Sozialplan auf Alter, Dienstalter und familiären Status maßgeschneidert. Wie viele Personen seit Montag solche Angebote bekommen haben, ist noch nicht klar – dem Vernehmen nach dürfte es sich aber um drei Viertel der 500 Personen handeln. Die genaue Zahl wird erst am Dienstag feststehen. Dann müssen die Betroffenen auch eine Entscheidung treffen, ob sie die Angebote annehmen oder nicht.

Kika-Betriebsratsvorsitzende Sonja Karner informiert, dass manche Mitarbeiter die Angebote annehmen würden, manche schon einen Arbeitsplatz in Sicht hätten. „Viele Firmen melden sich, die Interesse an unseren Mitarbeitern haben. Die Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer ist gut, sie unterstützen in der Beratung der Mitarbeiter.“

Auch Leiner-Zentralbetriebsratsvorsitzender Karl Vogl kann nichts über die Zahl der Angebote sagen. „Wir bemühen uns aber, dass letztendlich nicht alle 1.100 Personen betroffen sein werden.“ Zudem hofft er, dass durch eine gute Geschäftsentwicklung in den nächsten Monaten doch noch mehr Bedarf an Personal ist, als bisher angenommen. Er geht davon aus, dass eine hohe Anzahl an Leiner-Mitarbeitern die Angebote annehmen wird.