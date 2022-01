Viermal Gold für junge Fachkräfte aus Niederösterreich

Knapp 200 junge Fachkräfte nahmen von 20. bis 23. Jänner in Salzburg an den Berufsmeisterschaften AustrianSkills 2022 teil. In 32 Berufen traten die jungen Fachkräfte gegen ihre Berufskollegen an, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die niederösterreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichten vier Goldmedaillen und damit Staatsmeister-Titel, zwei Silber- und zehn Bronzemedaillen.

"Außergewöhnliche Rahmenbedinngungen"

„Trotz der außergewöhnlichen Rahmenbedingungen haben wir bei AustrianSkills in Salzburg sensationelle Leistungen gesehen, die unmittelbar an die von EuroSkills in Graz angeschlossen haben. Es war ein schöner und vielversprechender Auftakt für das Skills-Jahr 2022. Ich bin überzeugt, dass wir sowohl in Shanghai als auch in St. Petersburg wieder ein tolles Team Austria an den Start bringen können und große Erfolge feiern werden“, sagt Philipp Gady, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die Sieger und Zweitplatzierten dürfen sich über ein Ticket für WorldSkills 2022 in Shanghai bzw. EuroSkills 2023 in St. Petersburg freuen. Bestes Bundesland bei AutrianSkills ist die Steiermark mit acht vor Oberösterreich mit sechs Staatsmeistertiteln. Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg konnten je vier Berufstitel bei AustrianSkills ergattern. Auch Wien und Salzburg (je drei Titel) waren erfolgreich.

Gold

Lukas Strauhs, LKW-Techniker, Scania Österreich Ges.m.b.H. in Brunn am Gebirge.

Gregor und Jakob Litschauer, Mechatroniker, Test-Fuchs GmbH in Groß Siegharts

Michelle Staufer, Retail Sales (Verkauf), Intersport Ruby in Waidhofen/Thaya.



Silber

Joachim Nimpf, Hochbau/Maurer, Jägerbau Pöggstall BaugesmbH in Pöggstall.

Matthias Schlögl, LKW-Techniker, MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH in Leopoldsdorf



Bronze

Alexander Gleiss, KFZ-Techniker, KFZ Schild in Gerersdorf

Manuel Fellinger, LKW-Techniker, Iveco Austria in Wöllersdorf

Joachim Zeiltlinger, Knorr-Bremse GmbH Division IFE in Kematen

Matthias Hollerer und Markus Walkner, Mechatroniker, Test-Fuchs GmbH in Groß Siegharts.

Sebastian Widmann, Metallbau, Sonnleitner in Böheimkirchen

Bernhard Stangl und Yannick Türk, Mobile Robotics, HTL Wiener Neustadt ebendaL Wiener Neustadt Wiener Neustadt NÖ (3.)

Martin Postl, Sanitär- und Heizungstechnik, Heizbär GmbH in Ternitz

Udo Gnadenberger, Tischler (Bau&Möbel), Tischlerei und Möbelhaus Grünzweig in Ziersdorf

Über SkillsAustria

SkillsAustria wird von der WKÖ, den neun Wirtschaftskammern in den Bundesländern sowie den Fachorganisationen der Sparten Gewerbe und Handwerk, Industrie, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting, Handel sowie Transport und Verkehr finanziert. SkillsAustria organisiert alle zwei Jahre die Österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe (AustrianSkills). Die Siegerinnen und Sieger werden von SkillsAustria zu den folgenden internationalen Bewerben – EuroSkills und WorldSkills – entsandt