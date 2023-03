AKNÖ-Präsident Wieser bekommt Großes Goldenes Ehrenzeichen

Werbung

Mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen sollte der Einsatz Wiesers für die Anliegen und Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewürdigt werden. Der AK NÖ-Präsident ist schon seit seiner Jugend Arbeitnehmervertreter. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) im Ministerium in Wien vor.

Besonders hervorgehoben wurden in der Lobrede seine Verdienste um die Kinder- und Jugendlichenrehabilitation in Österreich. Markus Wieser gründete als betroffener Vater 2009 den „Förderverein Kinderreha“ und sei maßgeblich für die Umsetzung der Kinderreha-Zentren in Österreich verantwortlich.