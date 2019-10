Im CongressCasino Baden standen am Montag vier Unternehmen und Institutionen im Fokus, die außergewöhnliche Ideen umsetzen, die neue Gäste nach Niederösterreich holen. In vier verschiedenen Kategorien wurde hier nämlich der NÖ- Tourismuspreis verliehen – der seit über 20 Jahren die besten Gastgeber, innovativsten Ideen und langdienendsten Initiativen im heimischen Tourismus vor den Vorhang holt.

In der Kategorie Gastgeber wurde Johannes Putz für sein Engagement am Hochkar (Bezirk Scheibbs) ausgezeichnet. Er betreibt fünf Beherbergungsbetriebe, mehrere Gastronomieangebote, einen Sportshop, eine Skischule und hat die Schlosstaverne in Lunz am See übernommen. Er hat seine Leidenschaft für den Skisport zum Beruf gemacht – als Kind stand er schon auf Skiern und war später als Skilehrer tätig.

In der Kategorie Innovation hatten Veronika und Uwe Machreich die Nase vorn. Sie betreiben das Lokal Triad in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt). Wie der Name schon verrät – Triad leitet sich vom Wort Triade ab und meint in diesem Fall die Dreiheit aus Restaurant, Gästezimmer und Driving Range – umspannt das Angebot des Betriebes ein breites Spektrum.

Neben dem Essen gibt es hier einen Hofladen mit regionalen Schmankerln. Auch die golfenden Feinschmecker kommen auf ihre Kosten. Der Betrieb wurde bereits mit zwei Gault&Millau-Hauben, vier Falstaff-Gabeln, drei A-La-Carte-Sternen und als Top-Wirt 2010 ausgezeichnet.

Rudolf Kadanka, der 1966 das Unternehmen Mondial gründete, wurde mit dem Preis für das Lebenswerk ausgezeichnet.

Der einstige Zwei-Personen-Betrieb aus Baden ist heute ein Unternehmen mit 145 Beschäftigten, die in Baden, Wien, Prag, Budapest, Berlin und Düsseldorf tätig sind. Mondial bietet Tourismus-Fullservice an – von Kreuzfahrten über Skireisen bis hin zu Incentive- oder Kongressreisen.

Das Kammermusik-Festival Allegro Vivo erhielt außerdem den Ehrenpreis. Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Festival im Waldviertel bereits und es macht diese Region auch für Musik- und Kunstgenießer zu einer interessanten Reisedestination.