Um eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu schlagen wurde im Vorjahr der tecnet accent Innovation Award ins Leben gerufen. Auch heuer wurde dieser durch Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav an der Donau Universität Krems an ambitionierte Projekte vergeben.

Die Kernfrage des Innovation Awards ist, ob die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfindungen der Forscher auch kommerzielle verwertbar sind. Bewertet wurde bei den Einreichungen deshalb nicht nur die reine Forschungsarbeit, sondern in erster Linie die wirtschaftliche Umsetzungsstrategie der Forscher. Durch die Aspekte Kundennutzen, Marktpotenzial, Zielgruppen Marketingstrategie oder Patentschutz soll eine Weiterentwicklung der Forschung zum Produkt sichergestellt werden.

Projekt "SHOTPAS" soll Sepsis früher erkennen

Der heurige Innovation Award ging an Matthias Pilecky und sein Projekt „SHOTPAS“, welches eine Früherkennung einer Sepsis möglich machen soll. Derzeit dauert alleine die Diagnose schon knapp zwei Tage, obwohl bei dieser Krankheit, die über das Immunsystem Organe und Gewebe angreift, jede Sekunde bei der Behandlung zählt. Mit „SHOTPAS“ soll die Erkennung einer Sepis schon nach einigen Stunden möglich sein, was eine frühere Behandlung möglich macht.

Ex aequo mit dem zweiten Platz wurden zwei Projekte zum Thema extrazelluläre Vesikel ausgezeichnet - Sobha Karuthedom George für ihr Projekt „Enrichment of Time-to-Result for Pathogen Indentification in Sepsis Patients“ und Alexander Otahal für sein Projekt „Extrazelluläre Vesikel – Pioniere der regenerativen Medizin“. Im Rahmen des ersten Projektes werden Methoden entwickelt, um extrazelluläre Vesikel (Strukturen von Zellen zur Signalübertragung ) aus dem Blut zu gewinnen. Ziel ist die Entwicklung neuer biomedizinischer Anwendungen. Das zweite Projekt soll bei der Behandlung von Arthrose eine Vorstoß bringen. Othahals Innovation besteht darin, ausschließlich die Vesikel aus den Blutprodukten zur Behandlung einzusetzen, da diese mikro-RNA Moleküle enthalten, die alte Knorpelzellen verjüngen und eine tatsächliche Knorpelregeneration anregen können.

Den dritten Platz erhielt Günther Schreder mit seinem Projekt „DJ Isotype“. Dieses Projekt befasst sich mit der Anwendung von Isotypen für interaktive Informationsvisualisierung im Datenjournalismus. Durch die im Projekt angefertigten Templates soll eine Darstellung statistischer Daten einfacher werden. Außerdem wurde eine prototypische Webapplikation programmiert, die Journalisten dabei helfen soll, Isotype-basierte Visualisierungen schnell und einfach herzustellen.

Erster Würdigungspreis ging an multimediales Geschichte-Projekt

Dieses Jahr wurde auch erstmals ein Würdigungspreis übergeben. Das Team vom Projekt „History.First“ entwickelte eine multimediale und interaktive Web-Plattform zur niederösterreichischen Sozial- und Zeitgesichte. Geschichte wird somit verständlich für Alt und Jung interessant dargestellt. Dieses Projekt entstand aus einer Kooperation mit dem Forschungsnetzwerk „Interdisziplinäre Regionalstudien“ als Team-Projekt im Lehrgang Web & Mobile Media Design.

Technologie und Innovation wären laut Landesrätin Bohuslav wichtige Säulen für die positive wirtschaftliche Entwicklung in Niederösterreich. „Die Innovation Awards sind ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der Spinoff-Strategie des Landes Niederösterreich“, betont sie. In enger Kooperation mit der Donau Universität Krems tragen die Technologiefinanzierungsgesellschaft tecnet equity und der Hightech Inkubator accent dazu bei, dass Ideen aus der Forschung in Unternehmensgründungen münden und erfolgreich umgesetzt werden. Die Geschäftsführerin von tecnet equity, Doris Agneter, erklärt: „Ziel unseres Awards ist die Anregung, dass sich hochqualifizierte Forscher auch mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten ihrer Entwicklungen auseinandersetzen."