Internationale Akkreditierung zum „Center of Excellence“ für Notruf NÖ

Auch in der Kategorie medizinische Notrufbearbeitung schaffen es derzeit nur 68 Leitstellen weltweit sich zum fünften Mal in Folge diese Auszeichnung zu sichern, Notruf Niederösterreich ist eine davon.



„Im Notfall und bei gesundheitlichen Problemen zählt nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch qualitätsgesicherte Hilfe, die schon am Telefon beginnt. Um diese hohe Qualität auch nachweisen zu können, ist es möglich, dass sich jene Leitstellen, die das weltweit weitverbreitetste System für die Bearbeitung von Notrufen und Anrufen verwenden, als ‚Center of Excellence‘ akkreditieren lassen“, erklärt Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Martin Eichtinger.



2021 mussten beide Akkreditierungen nach regulärem Ablauf erneut beantragt werden. Nach eingehender Prüfung durch externe Expertinnen und Experten wurden der niederösterreichischen Leitstelle wieder beide Qualitätssiegel ausgestellt. Beide Akkreditierungen halten nur drei Leitstellen weltweit und davon ist Notruf Niederösterreich die einzige Organisation außerhalb des amerikanischen Kontinents.



Notruf Niederösterreich CEO Christof Constantin Chwojka: „Selbst in Zeiten der Pandemie, wo das gesamte Gesundheitssystem unter starker Belastung steht, darf auch bei hohen Anrufzahlen die Qualität nicht leiden. Dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ihre Leistungen diese Auszeichnung sich wieder verdient haben, macht mich besonders stolz.“