European Publishing Award: NÖN für bestes Magazin-Cover geehrt

Großartiger Erfolg für die NÖN. Beim diesjährigen European Publishing Award wurde die Titelseite des Wirtschaftsmagazins „Success“ zum Thema „Neue Arbeitswelt“ als bestes Magazin-Cover ausgezeichnet. Das Heft wurde im Vorjahr publiziert. Der 13-köpfigen Jury gefiel die „sehr gute Idee“, wie das Hauptthema der Ausgabe visualisiert wurde. Damit würde das Thema bestmöglich verkauft und das Produkterlebnis verbessert.

„Ich habe ein Business-Frauen-Cover gewählt, weil ich ein Motiv abseits des gängigen, klassischen Arbeit & Mutter-Frauenbildes zeigen wollte“, begründet NÖN-Grafikerin Michaela Esberger ihre Entscheidung für das Motiv. „Schließlich haben sich die Anforderungen an das moderne Arbeitsleben geändert. Zeit für Job und Freizeit optimal zu nützen ist, auch Dank der Möglichkeit des mobilen Arbeitens heutzutage an unterschiedlichsten Orten möglich“, betont Esberger

Das NÖN-Sieger-Cover in der Kategorie Magazine beim European Publishing Award 2023. Foto: NÖN, NÖN

Die vom Salzburger Medienverlag Oberauer vergebenen Awards zeichnen jährlich die besten Magazine, Zeitungen und digitalen Medien Europas aus. Diesmal konnte die hochkarätige Jury in 25 Kategorien journalistische Magazine und Digitalprodukte bewerten. Am Mittwoch werden die Gewinner beim European Publishing Congress im Juni 2023 in Wien ausgezeichnet.

„Wir sind stolz, dass wir als regionale Medienmarke Standards setzen, die auch international im Magazin-Bereich Anerkennung finden. Dieser Umstand unterstreicht einmal mehr die großartige Arbeit und die Vielseitigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,“ freuen sich die beiden NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger. Wie NÖN-Geschäftsführer Michael Ausserer ergänzt, produziert die NÖN zusätzlich zum tagesaktuellen Online-Auftritt und den wöchentlich erscheinenden Regionalzeitungen auch 300 Sonderprodukte jährlich. „Das reicht von Magazinen über Extras und Beilagen, bis hin zu Auftragsproduktionen für externe Partner. Daher freuen wir uns sehr, dass dieses breite Wirken nun durch eine international hochkarätige Jury gewürdigt wird.“

Und das nicht zum ersten Mal. Schon im Jahr 2021 ging bei den „Special Interest“-Magazinen ein Award an „Mythos Wachau“ aus der NÖN Edition Geschichte.