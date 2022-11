Radland-Preis für Mobilitätsprojekte in Gemeinden erstmals vergeben

Werbung

Bei der Auszeichnungsfeier in der Burg Perchtoldsdorf gratulierte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) den Vertretern jener Gemeinden, die erstmals im Zuge der Verleihung des Radland-Preises geehrt wurden. Der neu ins Leben gerufene Preis kürt das Engagement niederösterreichischer Gemeinden für das Radfahren und Zufußgehen.

„Die ausgezeichneten Gemeinden beweisen, dass es in Niederösterreich eine Vielzahl wirkungsvoller und kreativer Bemühungen in diesem Bereich gibt. Sie zeigen, dass sich die Förderung des Radfahrens und Zufußgehens nicht allein auf den Infrastrukturausbau beschränkt “, so Schleritzko. Insgesamt wurden 53 Projekte eingereicht. „Wir laden alle niederösterreichischen Gemeinden ein, Maßnahmen zu ergreifen und dadurch die aktive Mobilität noch weiter zu steigern“, sagte Radland Niederösterreich Geschäftsführerin Susanna Hauptmann.

Die Sieger im Überblick

Landessieger und gleichzeitig Regionssieger des Waldviertels ist die Gemeinde Schweiggers (Bezirk Zwettl) mit dem Projekt “Aktive Mobilität im Schulumfeld”. Im Zuge des Projekts errichteten Lehrer, Eltern und Schüler eine Elternhaltestelle im Ortszentrum und entwickelten ein Spiel zur Mobilität. Die Gemeinde Schweiggers darf sich als Landessieger über einen Wanderpokal und ein Transportfahrrad freuen, welches ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Der Pokal soll bei der nächsten Verleihung des Radland-Preises an den nächsten Landessieger weitergegeben werden.

Die weiteren Regionssieger sind:

NÖ Mitte: Klosterneuburg (Bezirk Tulln)

Industrieviertel: Pfaffstätten (Bezirk Baden)

Mostviertel: St. Valentin (Bezirk Amstetten)

Weinviertel: LEADER-Region Weinviertel Donauraum

Alle Regionssieger erhalten “Gehzeit.Karten”, bei denen Entfernungen in Minuten statt in Metern angegeben werden. Diese Karten sollen einen Überblick geben, wie viele Gehminuten die wichtigsten Punkte in der Gemeinde auseinanderliegen. Dabei sind unter anderem Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln, Freizeiteinrichtungen, Verwaltungsgebäude und Sehenswürdigkeiten eingezeichnet.

Mehr Informationen:

radland.at/radlandpreis