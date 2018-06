Raiffeisen-Holding NÖ-Wien erhält Miliz-Award .

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien wurde am Wochenende anlässlich des Tages der Miliz“ in Igls von Verteidigungsminister Mario Kunasek in der Kategorie „Großunternehmen“ für die Förderung der Milizsoldaten im Unternehmen und die gute Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer mit dem Miliz Award ausgezeichnet.