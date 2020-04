In einer repräsentativen Onlineumfrage des Market-Institut wurden rund 800 Marken verschiedener Branchen unter die Lupe genommen. Im Fokus der Untersuchung stand sowohl die Begeisterung der rund 46.000 befragten Kunden zu einer bestimmten Marke, als auch die Bereitschaft, diese weiterzuempfehlen.

Über das Ergebnis der Erhebung durfte sich vor allem der Mobilfunkanbieter spusu mit Sitz in Wien und Wolkersdorf freuen: Den "Mobilfunk ohne versteckte Kosten" gibt es seit 2015, er erlangte in der Studie mit 7.138 von 10.000 möglichen Indexpunkten den ersten Platz in der Telekommunikationsbranche und erhielt außerdem auch den größten Zuspruch sowie die höchste Begeisterung aller abgefragten Marken Österreichs. Deshalb wurde spusu vom durchführenden Institut zum Österreich-Sieger ernannt und mit dem "Customer Excellence"-Siegel ausgezeichnet.

"Durchschnittlich liegt der Indexwert bei 3.255 Punkten innerhalb der Branche, übergreifend in allen Segmenten sogar nur bei 1.998 Punkten. Dass wir bei unseren Kunden so viel Begeisterung finden, ist nicht nur eine Bestätigung für unsere Bemühungen im Kundenservice und unserer gelebten Philosophie 'einfach. menschlich. fair.', sondern mitunter die schönste Anerkennung, die man überhaupt erhalten kann", zeigt sich spusu Geschäftsführer Franz Pichler aus Olgersdorf (Bezirk Mistelbach) über das Resultat erfreut.

Beliebt bei den Kunden

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Acht von zehn Kunden würden das Mobilfunkunternehmen klar weiterempfehlen – das ist unter allen rund 800 getesteten Marken ebenfalls die Bestnote.

"Wir haben es geschafft, in einer prinzipiell wenig beliebten Sparte sehr viel positive Resonanz zu erhalten. Das zeigt uns, dass wir offenbar vieles richtig gemacht haben", interpretiert Pichler die Auswertung und fügt hinzu: "Ich kann versichern, dass wir diesen Weg auch in Zukunft mit genau so viel Engagement und Einsatz für unsere Kunden fortführen werden."

Die Kundenzufriedenheit, der Service und das Preis-/Leistungsverhältnis standen im Mittelpunkt einer parallel durchgeführten Studie der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS). Unter den 1.894 geprüften Unternehmen aus über 180 verschiedenen Branchen wurde spusu auch hier in allen Bereichen unter die Top 3 gereiht. Besonders im Preis-/Leistungsverhältnis konnte sich der Mobilfunkanbieter auszeichnen und erhielt dafür das Prädikat "Kundenchampion" verliehen.