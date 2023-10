TRIGOS 2023: NÖ Unternehmen räumen bei Nachhaltigkeitspreis ab

Der TRIGOS steht für technische, soziale und ökonomische Innovationskraft von Unternehmen in Österreich. In den letzten 20 Jahren verzeichnet der Preis, der jährlich an Betriebe im Land vergeben wird, 2.745 Einreichungen, 808 Nominierungen und insgesamt 289 Preisträgerinnen und Preisträger. Bei der Gala „20 Jahre TRIGOS“ wurde einerseits Bilanz über die letzten 20 Jahre gezogen, aber auch die aktuellen Siegerbetriebe gekürt. In drei von sechs Kategorien holte sich ein Unternehmen aus Niederösterreich den diesjährigen TRIGOS.

NÖ Unternehmen und Projekte überzeugen in vielen Kategorien

In der Kategorie „Social Innovation & Future Challenges“ erhielt die ESG Plus GmbH aus Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) den TRIGOS. Das Unternehmen ermöglicht es privaten und auch institutionellen Investorinnen und Investoren, ihr Portfolio auf positive bzw. negative Auswirkungen auf Menschen, Umwelt und Gesellschaft zu prüfen und in Einklang mit ihren Werten in Bezug auf Nachhaltigkeit zu bringen. Das alles geschieht auf der kostenlosen Bewertungsplattform cleanvest.org.

Die „Waldviertler Frauenwirtschaft“ wurde in der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ ausgezeichnet. Mit der extra geschaffenen Standortmarke „FRAU iDA“ wird unternehmerisch tätigen Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen ein moderner Co-Working-Space mitten in der Zwettler Innenstadt angeboten. Das Projekt setzt damit gezielt Impulse für die berufliche Weiterentwicklung und Vernetzung von Frauen ebenso wie für die nachhaltige Stadtentwicklung und Ortskernbelebung. Zu den Angeboten der „Waldviertler Frauenwirtschaft“ zählen etwa regelmäßige Netzwerktreffen zwischen Unternehmerinnen, Weiterbildungen sowie umfangreiche Kinderbetreuungsangebote.

Die Kategorie „Vorbildliche Projekte“ konnte die „10hoch4 in Kooperation mit Dachgold“ für sich entscheiden. Ziel des Projekts war es, 1.001 Photovoltaikanlagen auf den Dächern österreichischer Betriebe zu installieren. „Mit fundierter Kommunikation und hoher Mobilisierungskraft gelang es dem Team aus Wien und Wiener Neustadt, das Ziel 2023 zu erreichen und damit rund 8,7 Millionen Kilogramm an CO2-Äquivalenten einzusparen“, heißt es in einer Aussendung.

Auch in den Kategorien „Mitarbeiter:innne-Initiativen“, „Klimaschutz“ und „Internationales Engagement“ wurden die Siegerunternehmen aus anderen Bundesländern ausgezeichnet und vor den Vorhang geholt. In zwei dieser Kategorien durften sich die NÖ Unternehmen Sonnentor Kräuterhandels GmbH aus Sprögnitz (Bezirk Zwettl) und die Sonnenladen GmbH aus St. Pantaleon (Bezirk Amstetten) über eine Nominierung freuen.

Bundespräsident van der Bellen: „TRIGOS-Preisträger sind Vorbilder für andere“

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger wurden heuer im Rahmen der Gala „20 Jahre TRIGOS“ im Gartenpalais Lichtenstein in Wien ausgezeichnet. Über 300 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft waren bei der Preisverleihung anwesend. Bundespräsident Alexander van der Bellen bezeichnete die Ausgezeichneten als „Vorbild für andere“. „Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen handeln nicht nur verantwortungsbewusst, sondern sind widerstandsfähiger und nehmen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt“, so der Bundespräsident.

Auch Umweltministerin Leonore Gewessler betonte in einer Reaktion: „Der TRIGOS als Österreichs renommierteste Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften stellt einen wesentlichen Motor für nachhaltige Innovation in der österreichischen Wirtschaft dar“.