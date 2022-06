Vier NÖ-Unternehmen für Trigos 2022 nominiert

Werbung

Am 29. Juni wird einmal mehr der österreichische Preis für die nachhaltigsten Unternehmen Österreichs in sechs Kategorien vergeben. Die 14-köpfige Fachjury besteht dabei aus Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

„Als Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften, bietet der TRIGOS jenen Unternehmen eine Bühne, die für eine ‚enkeltaugliche‘ Zukunft sorgen. Aus über 130 Einreichungen sind 19 Unternehmen für den diesjährigen TRIGOS nominiert worden“, so TRIGOS-Projektleiter Hanspeter Wirth.

NÖ-Unternehmen nominiert

Unter den Nominierten sind auch vier niederösterreichische Unternehmen.

Die Markas GmbH wurde für ihr Engagement im Bereich der Inklusion in der Kategorie „Mitarbeiter:innen-Initiativen“ nominiert. Die Lohmann & Rauscher GmbH engagiert sich unter anderem für bessere Gesundheitsversorgung. Nun wurde das Unternehmen in der Kategorie „Internationales Engagement“ nominiert. Über eine Nominierung in der Kategorie „Social Innovation & Future Challenges“ darf sich das Startup öKlo GmbH aufgrund ihrer mobilen Komposttoiletten freuen. Mit der Velux Österreich GmbH zählt ein weiteres niederösterreichisches Unternehmen zum Kreis der Nominierten. Die Firma wurde aufgrund ihres Engagement für den Klimaschutz in der Kategorie „Klimaschutz nominiert.

Am 29. Juni werden in Wien die Preise vergeben. Nähere Details zu den Nominierten gibt es unter https://trigos.at/nominierte-und-gewinner/uebersicht/.