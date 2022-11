Diese Traditionsbetriebe prägen Niederösterreich

Werbung

Anlässlich des 100. Geburtstags des Landes Niederösterreich holte die Wirtschaftskammer einige Traditionsunternehmen in der Oberwaltersdorfer Bettfedernfabrik (Bezirk Baden) vor den Vorhang, um aufzuzeigen, welche große Bedeutung diese für die niederösterreichische Wirtschaft haben. „Sie prägen seit Jahrzehnten, teils sogar seit Jahrhunderten Ortschaften, Städte, Regionen und sorgen für die Lebensqualität in unserem Land – unsere niederösterreichischen Traditionsunternehmen“, sind sich Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) sicher.

„Es gibt in Niederösterreich praktisch in allen Branchen traditionsreiche Unternehmen, die erfolgreich und engagiert sind. Der Unternehmergeist wurde dabei von Generation zu Generation weitergegeben. Unsere Betriebe geben gerade auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten die nötige Stabilität und Sicherheit. Sie schaffen Arbeitsplätze, sichern Lebensqualität und sind das Rückgrat unseres Wirtschaftsstandortes“, erklärt Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Zusammenarbeit für die niederösterreichischen Betriebe

Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) stimmt diese Kraft der Unternehmen positiv: „Die Stärke unseres Wirtschaftsstandortes ist seine Vielfalt. Wir sind keiner Branche exklusiv verpflichtet, sondern extrem breit aufgestellt. Das hilft uns auch jetzt. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer denken nicht an die schnelle Rendite, sondern arbeiten tagtäglich für den langfristigen Erfolg. Die Energiekrise, geschuldet dem Krieg in der Ukraine, ist eine massive Herausforderung für unsere Betriebe. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer setzen wir uns dafür ein, dass der Energiekostenzuschuss bis Ende 2023 wirksam bleiben muss.“

Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont: „Wir arbeiten mit dem Land Niederösterreich bei vielen Themen erfolgreich Seite an Seite. Gleichzeitig starten wir eigene Aktionen, um das Thema Regionalität und die Kaufkraft in Niederösterreich selbst zu stärken. Bestes Beispiel ist unsere mehrjährige Kampagne #ichkauflokal (www.ich-kauf-lokal.at), mit der wir auf die Qualität unserer Unternehmen vor Ort noch stärker hinweisen!“